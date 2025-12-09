KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    12:00, 09 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Бектенов әкімдерге автоматтандырылған өлшеу станцияларын орнатуды жеделдетуді тапсырды

    АСТАНА. KAZINFORM – Өңір әкімдіктері 2026 жылғы 1 шілдеге дейін жергілікті жолдарды толық паспорттауды аяқтауы тиіс. Бұл туралы Үкімет отырысында Премьер-министр Олжас Бектенов айтты.

    Олжас Бектенов
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    – Автомобиль жолдарын нормативтік жағдайда күтіп-ұстау үшін автожол жобаларын іске асырудың цифрлық мониторингін қамтамасыз ету керек. Өңір әкімдіктері 2026 жылғы 1 шілдеге дейін жергілікті жолдарды толық паспорттауды аяқтасын. Сондай-ақ автоматтандырылған өлшеу станцияларын орнатуды жеделдетсін. Іске қосылатын «E жолдар» жүйесі жолдардың жағдайын есепке алу, ақауларды тіркеу және жұмыстардың орындалуын онлайн-режимде бақылау құралы болуға тиіс, - деді Үкімет басшысы.

    Премьер-министр әуе жолдары арқылы өтетін жүк тасымалы саласында халықаралық стандарттарға сәйкес электрондық құжат айналымына көшуді жеделдету қажеттігіне назар аудартты. 

    – Бұл деректерді өңдеу жылдамдығын арттырып, бизнес пен шетелдік серіктестердің тарапынан сенім мен ашықтық деңгейін жоғарылатады. Көлік министрлігіне Қаржы және Ауыл шаруашылығы министрліктерімен бірлесіп, 2026 жылдың 1 наурызына дейін «e-Freight» ақпараттық жүйесімен кешенді интеграцияны аяқтауды тапсырамын. Аталған шара импорттық және экспорттық декларациялар, сондай-ақ ветеринариялық және фитосанитариялық сертификаттар бойынша деректердің автоматты түрде берілуін қамтамасыз етеді, - деді Олжас Бектенов.

    Айта кетейік, Үкімет отырысында еліміздің көлік-транзит саласын дамыту мен цифрландыру мәселесі талқыланды.

    Тегтер:
    Премьер-министр Үкімет отырысы Олжас Бектенов Әкім
    Марлан Жиембай
    Марлан Жиембай
    Автор
    Соңғы жаңалықтар