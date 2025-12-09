Бектенов әкімдерге автоматтандырылған өлшеу станцияларын орнатуды жеделдетуді тапсырды
АСТАНА. KAZINFORM – Өңір әкімдіктері 2026 жылғы 1 шілдеге дейін жергілікті жолдарды толық паспорттауды аяқтауы тиіс. Бұл туралы Үкімет отырысында Премьер-министр Олжас Бектенов айтты.
– Автомобиль жолдарын нормативтік жағдайда күтіп-ұстау үшін автожол жобаларын іске асырудың цифрлық мониторингін қамтамасыз ету керек. Өңір әкімдіктері 2026 жылғы 1 шілдеге дейін жергілікті жолдарды толық паспорттауды аяқтасын. Сондай-ақ автоматтандырылған өлшеу станцияларын орнатуды жеделдетсін. Іске қосылатын «E жолдар» жүйесі жолдардың жағдайын есепке алу, ақауларды тіркеу және жұмыстардың орындалуын онлайн-режимде бақылау құралы болуға тиіс, - деді Үкімет басшысы.
Премьер-министр әуе жолдары арқылы өтетін жүк тасымалы саласында халықаралық стандарттарға сәйкес электрондық құжат айналымына көшуді жеделдету қажеттігіне назар аудартты.
– Бұл деректерді өңдеу жылдамдығын арттырып, бизнес пен шетелдік серіктестердің тарапынан сенім мен ашықтық деңгейін жоғарылатады. Көлік министрлігіне Қаржы және Ауыл шаруашылығы министрліктерімен бірлесіп, 2026 жылдың 1 наурызына дейін «e-Freight» ақпараттық жүйесімен кешенді интеграцияны аяқтауды тапсырамын. Аталған шара импорттық және экспорттық декларациялар, сондай-ақ ветеринариялық және фитосанитариялық сертификаттар бойынша деректердің автоматты түрде берілуін қамтамасыз етеді, - деді Олжас Бектенов.
Айта кетейік, Үкімет отырысында еліміздің көлік-транзит саласын дамыту мен цифрландыру мәселесі талқыланды.