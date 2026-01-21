KZ
    11:50, 21 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Бектенов медициналық сақтандыру қорындағы жемқорлық туралы: Кінәлілер жауапқа тартылады

    АСТАНА. KAZINFORM – Медициналық сақтандыру қорының ақпараттық жүйесі 1 шілдеге дейін Денсаулық сақтау министрлігінің жүйесіне интеграциялануы керек. Премьер-министр Олжас Бектенов Үкімет отырысында осындай тапсырма берді.

    Бектенов
    Фото: Үкімет

    - Мемлекет басшысы Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорын Қаржы министрлігінің қарамағына беру туралы Үкіметтің шешімін қолдады. Тиісті тексерулер басталып кетті. Кінәлі адамдар жауапқа тартылады. Медициналық сақтандыру қорының ақпараттық жүйесі осы жылдың 1 шілдесіне дейін Денсаулық сақтау министрлігінің жүйесіне интеграциялануға тиіс. Бұл қаражатты пайдаланудың ашықтығы мен тиімділігін қамтамасыз етеді, - деді ол.

    Премьер-министр Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың кешегі Ұлттық құрылтайда Үкіметке берген тапсырмалары тиісті деңгейде орындалуын тікелей өзі бақылайтынын ескертті.

    - Әріптестер, Мемлекет басшысының барлық тапсырмалары елімізді ауқымды жаңғыртудың бірыңғай ұзақмерзімді стратегиясымен үндесіп жатыр. Оларды жүзеге асыру барлық құрылымдардың нақты әрі үйлесімді жұмысына байланысты, - деді Үкімет басшысы.

    Еске салсақ, Президент кешегі Ұлттық құрылтай отырысында медициналық сақтандыру қорынан орасан зор қаражат ұрланып жатқанын айтқан болатын. 

    Есімжан Нақтыбай
    Автор
