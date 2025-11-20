Беларусь елінде Қазақстанның сауда үйі ашылады
АСТАНА. KAZINFORM – Минскіде Қазақстанның сауда экономикалық миссиясы өтіп жатыр. Миссияның басты бағыты Қазақстанның сауда үйін құру жұмыстарын бастау болды. Сауда үйі Беларусь нарығында қазақстандық тауарлардың тұрақты өкілдігіне айналады. Бұл туралы Сауда және интеграция министрлігі хабарлады.
Жоба кезең бойынша жүзеге асырылып, екі ел компаниялары арасындағы іскерлік байланыстарды нығайтуға және ынтымақтастықты кеңейтуге бағытталған. Барлық жұмыс кезеңін ҚР Сауда және интеграция министрлігі жанындағы QazTrade үйлестіреді. Алғашқы кезеңде қазақстандық өнімдердің тізімі анықталып, оларды Беларусь елінің бөлшек сауда желілеріне шығару арналары айқындалды.
Келесі кезеңдерде өнім ассортиментін кеңейту, серіктестік бағдарламаларды дамыту және офлайн сауда алаңын ашуға дайындық жүргізу жоспарланып отыр.
Сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиев бұл бастаманың Қазақстан тауарларын Беларусь нарығына жүйелі түрде ілгерілетуге мүмкіндік беретінін атап өтті. Минскідегі жұмыс сапары аясында ҚР Сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиевті Беларусь Республикасының Премьер министрі Александр Турчин қабылдады.
Тараптар келіссөз барасында Беларусь Республикасында QazTrade базасында Қазақстанның сауда үйін құру туралы уағдаласты. Сондай-ақ тараптар екіжақты сауда-экономикалық ынтымақтастықтың қазіргі жағдайын талқылап, тауар айналымының тұрақты өсімі мен оны одан әрі арттыру әлеуетін атап өтті.
– Біз өзара сауда көлемін арттырудың нақты әлеуетін көріп отырмыз. Қазақстан компаниялары жаңа нарықтарды игеруге дайын. Ұсынылып отырған механизм бұл жұмысты тиімді жүргізуге жол ашады, – деді Арман Шаққалиев.
2025 жылдың сегіз айында Қазақстан мен Беларусь арасындағы тауар айналымы 739,5 миллион долларға жетіп, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 19,9 пайызға өсті. Қазақстанның Беларусьқа экспорты 183,2 миллион долларға жетіп, 55,2 пайызға артты. Беларусьтан Қазақстанға импорт көлемі 556,3 миллион доллар болып, 11,6 пайызға көбейді. Өнеркәсіп кооперациясы да ынтымақтастықтың негізгі бағыттарының бірі ретінде қарастырылды.
Қазіргі уақытта жалпы құны 204 миллион доллар болатын 12 бірлескен жоба іске асырылып жатыр. Аталған жобалар аясында шамамен 1,7 мың жаңа жұмыс орны құрылып жатыр. Бірлескен кәсіпорындарда тракторлар, астық және мал азығын жинау комбайндары, қозғалтқыштар, өрт сөндіру және коммуналдық техника, лифт жабдықтары, карьер және шахта техникасы құрастырылады.
Қазір өндірістердің локализация деңгейін арттыру және өнім шығару көлемін кеңейту бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр. Александр Турчин Қазақстанмен қарым қатынас Беларусь үшін маңызды екенін атап өтті.
– Қазақстан Республикасымен қарым қатынасымыз ерекше мәртебеге ие. Екі ел басшыларының күш жігерінің арқасында қалыптасқан бұл қатынастарды біз жоғары бағалаймыз. Барлық мәселелер Үкіметтің ерекше бақылауында, – деді ол.
Миссия аясында бизнес форум мен екіжақты келіссөздер өтті. Компаниялар жаңа ынтымақтастық бағыттарын талқылады. QazTrade және Беларусь әмбебап тауар биржасы биржалық сауда саласында бірлесіп жұмыс істеуге уағдаласты. Сондай ақ QazTrade пен Ұлттық маркетинг орталығы аналитикалық деректер алмасу және тауарларды ілгерілету мәселелері бойынша меморандумға қол қойды. Бұл келісімдер қазақстандық өндірушілердің Беларусь нарығына шығуын жеңілдетіп, екі елдің экономикалық байланыстарын одан әрі нығайтады.
Айта кетейік, елордада алғаш рет Қазақстан-Беларусь аграрлық форумы өтеді.