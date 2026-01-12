Беларусь ғалымдары эпилепсияны емдеуге арналған дәрінің баламасын шығарды
АСТАНА. KAZINFORM — Беларусь ғалымдары эпилепсия және жүйке жүйесі ауруларымен ауыратын науқастарға арналған импорттық дәрінің баламасы — «Габапентин-НАН» препаратын өздерінің ішкі нарығына шығарды. Бұл туралы БЕЛТА агенттігі хабарлады.
Бұл әзірлеме мемлекеттік деңгейде жоғары бағаланған. Беларусь Ұлттық ғылым академиясы «Габапентин-НАН» препаратын өткен жылдың қорытындысы бойынша академия ғалымдарының іргелі және қолданбалы зерттеулер саласындағы үздік 10 ғылыми нәтижесінің қатарына енгізді.
Препаратты әзірлеумен ғалымдар 4 жылдан астам уақыт айналысқан. Құрамы жағынан ол түпнұсқа дәрінің 100 пайыздық аналогы саналады. Ал бағасы бойынша беларусьтік препарат түпнұсқадан шамамен 50 пайызға арзан.
«Біз түпнұсқа препаратты толық қайталаған жалғыз компаниямыз. Тек сыртқы түрі, шығару формасы мен дозировкасы ғана емес, сонымен қатар қоспалар профилі де дәлме-дәл сәйкес келеді», деді фармацевтикалық кәсіпорынның ғылыми зерттеулер және әзірлемелер бөлімінің басшысы Владислав Гудович.
Дәрілік препаратты нарыққа сәтті шығару үшін көптеген мамандар жұмылдырылған. Бар-жоғы бірнеше айдың ішінде дәріханаларда «Габапентин-НАН» препараты 1 миллион беларусь рублінен астам сомаға сатылған.
