Беларусь ғалымдары қатерлі ісікті емдеудің жаңа тәсілін ұсынды
АСТАНА. KAZINFORM – Минскіде өткен халықаралық конференцияда таныстырылған CAR-T терапия тәжірибесі медицина мамандары үшін үлкен қызығушылық тудырып отыр, деп хабарлайды БЕЛТА.
Ресей Денсаулық сақтау министрлігі молекулалық медицина бойынша ғылыми-әдістемелік орталығы зертханасының меңгерушісі Владимир Назаров бұл бағыттағы тәжірибе әріптестер арасындағы ынтымақтастықты дамыту үшін маңызды екенін айтты.
– Онкогенетика және молекулалық-генетикалық зерттеулерді онкологияда қолдану – өте өзекті бағыт. Конференцияда Беларусь және Ресей мамандарының баяндамалары ұсынылды. Тұқым қуалайтын ауруларды диагностикалауда және CAR-T терапиясының жаңа тәсілдерін енгізуде айтарлықтай жетістіктер бар, – деді ол.
Сарапшының айтуынша, қатты ісіктерді емдеуде CAR-T терапиясын қолдану тәжірибесі әсіресе қызығушылық тудырады. Бұл бағыттағы әзірлемелер Санкт-Петербург мемлекеттік медицина университеті үшін де маңызды.
– Конференцияда ұсынылған CAR-T терапия арқылы қатты ісіктерді емдеу тәжірибесі біздің ел үшін өте өзекті, – деп атап өтті Владимир Назаров.
Ол сондай-ақ ғылыми мектептер арасындағы өзара іс-қимылдың маңызын атап өтіп, ТМД елдеріндегі пациенттердің сапалы медициналық көмек алуына ықпал ететінін жеткізді.
Айта кетейік, бұл конференцияны Беларусь Республикасы Президенті Іс басқармасына қарасты Республикалық клиникалық медициналық орталық ұйымдастырған. Жиын молекулалық-генетикалық технологияларды практикалық медицинаға енгізу және аурулардың алдын алуға бағытталған заманауи тәсілдерді талқылауға арналды.
