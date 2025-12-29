Беларусь президенті хоккей матчында құлаған соң өзін қалай сезінетінін айтты
АСТАНА. KAZINFORM — Беларусь президенті Александр Лукашенко Минскіде өткен хоккей матчында құлағаннан кейін өзін қалай сезініп жүргені туралы баяндап берді.
БелТА ақпарат агенттігінің хабарлауынша, 27 желтоқсанда мемлекет басшысының командасы Брест облысынан келген қарсыластарымен хоккей матчын өткізді.
Кейінірек әлеуметтік желілерде президент командасы ойыншыларының бірі Лукашенконы кездейсоқ құлатқаны көрсетілген бейне пайда болды.
Беларусь президенті қазір өзін жақсы сезініп, келесі ойынға дайындалып жатқанын айтты.
— Әдеттегі жұмыс жағдайы: өзгені қорқыту үшін өзіңдікін ұр. Бәрі жақсы. Белім ауырып қалғаны болмаса, өзімді жақсы сезініп жүрмін. Келесі ойынға дайындалып жатырмын, — деп атап өтті Лукашенко.
Бұған дейін Беларусь президенті Александр Лукашенко тағы бір мерзімге сайлауға түсуді жоспарлап отырмағанын мәлімдеді.