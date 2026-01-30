Беларусьтің үздік футболшысы «Қайрат» командасынан кетті
АСТАНА. KAZINFORM — Алматының «Қайрат» футбол клубы Беларусь ұлттық құрамасының жартылай қорғаушысы Валерий Громыкомен келісімшарт мерзімінің аяқталуына байланысты серіктестігінің аяқталғанын хабарлады.
Громыко «Қайрат» командасына 2024 жылдың жазында қызылордалық «Қайсардан» ауысып келген. Ол алматылық футбол клубтың Қазақстан чемпионатында алтын медаль жеңіп алуына ықпал етті.
Громыко жаңа маусымды жарқын бастады, Қазақстан Суперкубогында «Ақтөбені» жеңіп, гол соғып, нәтижелі пас берді. Чемпионат бойы Валерий команданың негізгі ойыншысы болып, үнемі гол соқты. Ол «Қайраттың» UEFA Чемпиондар лигасының финалына дейін жетуіне үлес қосты.
Валерий Громыко «Қайрат» командасымен бір жарым жыл ішінде 57 кездесу өткізіп, 7 гол соғып, 15 нәтижелі пас берді.
2025 жылы Громыко Беларусьтің үздік футболшысы деп танылды. Ол бұған дейін жолдастық кездесуде Қазақстан құрамасының қақпасына гол соққан болатын.