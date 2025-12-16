KZ
    Бельгия 140,8 млн еуроға мини-дрондар сатып алады

    АСТАНА. KAZINFORM — Бельгияның Қорғаныс министрі Тео Франкен елін «өткен дәуірдің соғыстарына емес, болашақ соғыстарға дайындалып жатыр» деп сипаттап, 140,8 млн еуроға мини-дрондар сатып алу жоспарланғанын мәлімдеді. Бұл туралы Анадолы хабарлады.

    дрон
    Фото: Анадолы

    Франкен әлеуметтік желідегі хабарламасында Қорғаныс министрлігінің мини-дрондарды сатып алу жоспарын «тарихи» деп атады.

    — Қорғаныс жүйесін өткен соғыстарға емес, болашақ соғыстарға дайындап жатырмыз, — деді Франкен, мини-дрондарды 140,8 млн еуроға сатып алатынын хабарлап.

    Бельгиядағы БАҚ деректеріне сәйкес, мини-дрондар НАТО-ның Қолдау және жабдықтау агенттігі (NSPA) арқылы сатып алынады, ал 140,8 млн еуро сатып алу, техникалық қызмет көрсету және техникалық мамандарды оқытуды қамтиды.

    Мини-дрондар барлау және бақылау мақсатында қолданылатын болады және Румыния мен Литвадағы бельгиялық әскерлерді қолдау үшін пайдаланылады.

    Бұдан бұрын хабарланғандай, Бельгияда премьерге қарсы лаңкестік әрекет жоспарлаған үш күдікті ұсталды.

