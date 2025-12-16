Бельгия 140,8 млн еуроға мини-дрондар сатып алады
АСТАНА. KAZINFORM — Бельгияның Қорғаныс министрі Тео Франкен елін «өткен дәуірдің соғыстарына емес, болашақ соғыстарға дайындалып жатыр» деп сипаттап, 140,8 млн еуроға мини-дрондар сатып алу жоспарланғанын мәлімдеді. Бұл туралы Анадолы хабарлады.
Франкен әлеуметтік желідегі хабарламасында Қорғаныс министрлігінің мини-дрондарды сатып алу жоспарын «тарихи» деп атады.
— Қорғаныс жүйесін өткен соғыстарға емес, болашақ соғыстарға дайындап жатырмыз, — деді Франкен, мини-дрондарды 140,8 млн еуроға сатып алатынын хабарлап.
Бельгиядағы БАҚ деректеріне сәйкес, мини-дрондар НАТО-ның Қолдау және жабдықтау агенттігі (NSPA) арқылы сатып алынады, ал 140,8 млн еуро сатып алу, техникалық қызмет көрсету және техникалық мамандарды оқытуды қамтиды.
Мини-дрондар барлау және бақылау мақсатында қолданылатын болады және Румыния мен Литвадағы бельгиялық әскерлерді қолдау үшін пайдаланылады.
Бұдан бұрын хабарланғандай, Бельгияда премьерге қарсы лаңкестік әрекет жоспарлаған үш күдікті ұсталды.