Бельгия 2016 жылғы теракт құрбандарын еске алды
АСТАНА. KAZINFORM – Бельгияда Брюссельдегі терактілердің 10 жылдығына орай еске алу шаралары өтіп жатыр, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің ЕО-дағы тілшісі.
2016 жылдың 22 наурызында Завентем әуежайы мен Маэлбек метро станциясында болған жарылыстардан 32 адам қаза тауып, 300-ден астам адам жарақат алды.
Еске алу рәсімдеріне Король Филипп пен Королева Матильда, сондай-ақ премьер-министр Барт де Вевер қатысты. Таңғы сағат 7:58-де Завентем әуежайында екі жарылыс болған жерде бір минут үнсіздік жарияланып, «Ойдағы ұшу» мүсіні орнатылған мемориалдық баққа гүл шоқтары қойылды. Кейін Маэлбек метро станциясында сағат 9:11-де болған үшінші жарылыстың құрбандарын еске алу шарасы өтті.
Еске алу бағдарламасы Cinquantenaire саябағы жанындағы Ру-де-ла-Лой көшесіндегі лаңкестік шабуыл құрбандарына арналған ескерткіште аяқталды.
Еурокомиссия төрағасы Урсула фон дер Лейен Брюссельге жасалған шабуыл ешқашан ұмытылмайтынын және Бельгиямен бірге екенін айтты.
Өз кезегінде Еуропалық кеңес төрағасы Антонио Коста Брюссельдегі терактілер құрбандарын, олардың отбасыларын және зардап шеккендерді еске алып, терроризм мен зорлық-зомбылыққа қарсы тұру қажеттігін атап өтті.
