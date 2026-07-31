Бельгия әскерге шақыру үшін медициналық тексеруден өткізуді жеңілдетеді
АСТАНА. KAZINFORM – Биыл 1 қыркүйектен бастап Бельгияда сарбаз немесе резервші ретінде әскерге шақырылуға қойылатын жаңа медициналық талаптар күшіне енеді. Жеңілдетілген критерийлер жаңадан шақырылғандар санын көбейтуге бағытталған, деп хабарлайды Белта.
Бельгияның Қорғаныс министрі Тео Франкен барлық әскери қызметкер бірдей қатаң медициналық стандарттарға сай болмауы керек деп мәлімдеді.
– Әрбір сарбаз бірдей қатаң стандарттарға сай болмауы керек. Мысалы, егер сізде көру қабілеті нашар болса, F-35 ұшқышы болғыңыз келмесе, бұл міндетті емес, - деп атап өтті министр.
Оның айтуынша, кейбір жағдайларда икемділікті арттырған жөн.
Бельгия билігінің мәліметінше, жаңа ережелер бұрын медициналық себептермен қабылданбаған кандидаттардың 10%-дан 20%-ына әскери дайындықты бастауға мүмкіндік береді.
Жеңілдетілген талаптар қарулы күштердің санын көбейту бағдарламасының бөлігі болып саналады. Бұған дейін Бельгияның Қорғаныс министрлігі 2035 жылға қарай армия санын екі есеге жуық, яғни 31 000-нан 55 800-ге дейін арттыру жоспарын жариялаған болатын.
Қайта қаралған критерийлерді әскери медициналық қызмет әзірледі. Бұрын айтылғандай, жаңа Бельгия армиясы НАТО-ның ұжымдық қорғанысы аясында әскери тежеу және жоғары қарқынды қақтығыстарға қатысуға бағытталған.
Kazinform агенттігіне арнайы серіктес БЕЛТА агенттігі ұсынған.
Айта кетейік, Бельгия 2027 жылдан бастап транзитпен өтетін жүргізушілерге жол ақысын енгізеді.