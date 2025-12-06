Бельгия есірткіге қарсы комиссары: электронды темекілер балаларды тәуелділікке әкеледі
АСТАНА. KAZINFORM — Бельгияда тәркіленген заңсыз электронды темекі сұйықтықтарының басым бөлігінен өте күшті, ауырсынуды басатын синтетикалық дәрілер анықталды. Бұл балалардың ерте жастан қауіпті тәуелділікке түсуіне себеп болуы мүмкін, деп хабарлайды Euronews.
Елдің есірткімен күрес жөніндегі комиссары Ине Ван Вимерш жасөспірімдердің электронды темекіге әуестенуінің көлеңкелі тұсы бар екенін айтты. Оның сөзінше, заңсыз өнімдерге астыртын түрде араластырылатын дәрілер (тәуелділік тудыратын, ауырсынуды басатын химиялық заттар) баланың ағзасын байқатпай тәуелді етуі мүмкін.
«Мен заңсыз электронды темекілерге қатты алаңдаймын. Бельгияда тәркіленген заңсыз сұйықтықтардың 80 пайыздан астамында жасанды ауырсынуды басатын, тәуелділік тудыратын қоспалар болды. Олардың иісі де, түсі де білінбейді», - деді Ван Вимерш.
Ол мұндай жасырын қоспалар баланың жүйке жүйесінің қалыпты дамуына зиянын тигізіп, ерте жаста тәуелділікке алып келетінін атап өтті.
«Бұл — өте үлкен қатер. Біз осы арналардың жолын кесу арқылы балаларды қорғауымыз керек», - деді ол.
Бельгия мен Нидерландыда осындай синтетикалық есірткілерді дайындайтын құпия зертханалар көп. Оларға қажетті химиялық заттар Қытай мен Үндістаннан жеткізіледі.
Комиссардың айтуынша, қылмыстық топтар балаларды қызықтыру үшін өнімдерді жеміс, кәмпит дәмімен шығарады. Осыған байланысты Бельгияның денсаулық сақтау министрі өнімдердегі барлық хош иісті қоспаларға толық тыйым салуды қарастырып жатыр.
Егер бұл ұсыныс қабылданса, Бельгия Еуропадағы ең қатаң электронды темекі реттеу ережелерін енгізген елдердің қатарына қосылады.
Ван Вимерш қылмыстық топтардың, әсіресе осал жағдайдағы жасөспірімдерді, ата-анасыз жүрген кәмелетке толмаған мигранттарды өздеріне тартып жатқанын айтты.
«Брюссельде көптеген жасөспірімдер студенттерге арналған жұмыс таба алмай жүр. Егер біз оларға білім мен мүмкіндік бермесек, қылмыстық ұйымдар өз жолын ұсынады», - деді ол.
Комиссар қылмыстық топтардың порт жұмысшыларын, полиция қызметкерлерін, тіпті заңгерлерді де ақша арқылы сатып алуға тырысатынын айтты.
«Біз есірткі мемлекеті емеспіз, бірақ оған жол бермес үшін дереу әрекет етуіміз керек», - деді Ван Вимерш.
Ол қылмыстық ұйымдардың басты күші мол қаражат екенін, сондықтан олар адамдарды оңай азғыратынын жеткізді.
«Егер біз олардың пайда табу үлгісін бұзбасақ, елдің есірткі мемлекетіне айналу қаупі бар», - деп түйіндеді ол.
Айта кетейік, Бельгия есірткі саудасымен күресу үшін әскер жұмылдыруды қарастырып отыр.