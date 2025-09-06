KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    09:45, 06 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Бельгия - Қазақстан: матчтың уақыты белгілі болды

    АСТАНА. KAZINFORM — 7 қыркүйектен 8 қыркүйекке қараған түні Брюссельде (Бельгия) футболдан 2026 жылғы әлем чемпионатының іріктеу кезеңі аясындағы Бельгия — Қазақстан матчы өтеді, деп хабарлайды Sports.kz.

    о
    Фото: sports.kz

    Кездесу тікелей эфирде Qazsport телеарнасынан көрсетіледі. Трансляция Астана уақытымен 23:45-те басталады.

    Қарсылас командалардың жағдайына тоқталсақ, Бельгия құрамасы үш ойыннан жеті ұпай жинап отыр. Қазақстан құрамасының қоржынында төрт ойыннан үш ұпай бар.

    Бельгия соңғы матчында сырт алаңда Лихтенштейнді 6:0 есебімен ойсырата жеңді. Гол авторлары: Максим Де Кёйпер (29-минут), Юри Тилеманс (46, 70-минут, пенальти), Артюр Теате (60-минут), Кевин Де Брюйне (62-минут) және Малик Фофана (90+1-минут).

    Қазақстан құрамасы Уэльске қарсы соңғы ойында 0:1 есебімен жеңіліп қалды. Валлийлік Киффер Мур 25-минутта жалғыз голды соққан еді.

    Еске сала кетейік, Қазақстан құрамасы матч алдында Бельгияға келіп, дайындықтарын жалғастырып жатыр.

    Тегтер:
    Спорт Бельгия Футбол
    Асхат Райқұл
    Автор
