    00:02, 16 Қараша 2025 | GMT +5

    Бельгия құрамасының бас бапкері матчқа қатысты өз уәжін айтты

    АСТАНА. KAZINFORM — Бельгия ұлттық құрамасының бас бапкері Руди Гарсия Қазақстан командасымен өткен 2026 жылғы әлем чемпионатының іріктеу матчының нәтижесіне қатысты пікір білдірді. Аталған ойын 1:1 есебімен тең аяқталды.

    Фото: Sports24.kz

    Бапкердің айтуынша, оның командасы ойлағаннан әлдеқайда күшті қарсылыққа тап болған.

    Гарсияның сөзінше, Бельгия Астанаға алдын ала ойластырылған тактикамен келген.

    — Біз матчқа мұқият дайындалдық және ойында қолданатын нақты жоспарымыз болды. Екінші таймда біздің тактикалық ойларымыздың бір бөлігін байқауға болатын еді. Бірақ Қазақстан қақпашысы керемет ойнады, жеке алғыс айтуға тұрарлық, — деді маман.

    Гарсия ойынның өте тартысты өткенін және матч барысында командасына әрекеттерін қайта-қайта түзетуге тура келгенін атап өтті.

    Іріктеу нәтижесінде Қазақстан 8 ұпай жинап, J тобында төртінші орын алды.

