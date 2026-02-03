Бельгия мигрант тұтқындардың көп болуына байланысты Эстония түрмелерін жалға алады
АСТАНА. KAZINFORM – Бельгия түрме жүйесінің ауыр жүктемесіне байланысты Эстония, Албания және Косоводағы мигрант құқық бұзушыларды орналастыру үшін түрмелерді жалға беру мүмкіндігін зерттеп жатыр, деп хабарлайды Kazinform ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.
Әділет министрі Аннели Верлинден осы аптада Бельгияда тұрақты емес тұру мәртебесі бар адамдар үшін жергілікті түрме кеңістігін пайдалану мүмкіндігін талқылау үшін Эстонияға барады. Министрдің айтуынша, шетелдік түрмелерді жалға беру – толып жатқан бельгиялық мекемелердің жүгін жеңілдетудің бір жолы. Мұндай сапарлар бұған дейін Албания мен Косовоға да жасалған болатын.
– Егер адам Бельгияда сотталып, бірақ тұруға рұқсаты болмаса, ол жазасын туған елінде немесе шетелдік түрмеде өтей алады. Бұл сот шешімінің дұрыс орындалуын қамтамасыз етеді және біздің түрме жүйесінің тиімділігін арттырады, - деді Верлинден Soir газетіне берген сұхбатында.
Бельгияның Әділет министрлігі Эстония, Албания және Косово Бельгияда заңсыз жүрген қылмыстық мигранттарды қайтару олардың адам құқықтарын бұзбайтын заң үстемдігі бар мемлекеттер деп санайды.
Әділет министрлігінің мәліметі бойынша, 2025 жылы Бельгия түрмелерінде 11 000 ең жоғары сыйымдылықтың 13 500-і бар. Бельгия азаматтығы немесе ұзақ мерзімді тұруға рұқсаты бар мигранттарды қоспағанда, қамаудағылардың шамамен 40%-ы шетелдіктер.
Бұдан бұрын Швеция полициясы 13 жастағы жасөспірімдерді түрмеге жабуға қарсылық білдіргенін жазған едік.