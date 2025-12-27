Бельгияда күн энергиясын өндіру көрсеткіші рекордтық деңгейге жетті
АСТАНА. KAZINFORM — Бельгияның күн энергиясын өндіру қуаты 2025 жылы 21 пайызға артып, рекордтық деңгейге жетті. Нәтижесінде, жергілікті жоғары вольтті желі операторының мәліметі бойынша, елдің энергетикалық қоспасындағы жаңартылатын энергияның үлесі атом энергетикасының үлесіне теңескен, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Бельгияның жоғары вольтты электр желісі операторы Elia өзінің жылдық есебін жариялады. Күн энергиясын өндіру 2025 жылы шамамен бестен бір бөлігіне өсті. Elia жылдық өндірістің рекордтық 10,1 тераватт-сағатқа жетуін күтеді. Маусым айында 1370 гигаватт-сағат рекордтық айлық көрсеткіш тіркелген.
Компания бұл күшті өнімділікті орнатылған қуаттың (+10 пайыз) кеңеюімен және ерекше шуақты жылмен байланыстырады.
Батыс Еуропадағы ауа райы жағдайы жел энергиясы үшін онша қолайлы болмады. Қуаттың артуына қарамастан өндіріс 12,3 тераватт-сағат (-2 пайыз) деңгейінде қалды.
Атом энергиясы Бельгияда әлі де маңыздырақ болып қала береді. Оның жылдық өндірісі 22,5 тераватт-сағат (-24 пайыз), бұл нарықтың 34 пайызы. Күрт төмендеу үш ядролық реактордың жабылуынан: 15 ақпанда «Doel», 1 қазанда «Tihange» және 1 желтоқсанда «Doel- 2».
Осылайша, барлық жаңартылатын энергия көздерінің жалпы өндірісі рекордтық 22,4 тераватт-сағатқа жетті (7%-ға өсті), бұл Бельгияның энергия балансының 34%-ы.
Елдегі жалпы электр энергиясын тұтыну салыстырмалы түрде тұрақты болып қала береді.
Elia есебінде Бельгия үшінші жыл қатарынан экспорттағаннан гөрі электр энергиясын көбірек импорттағаны айтылған. Айырмашылық 14 тераватт-сағат. Импорт Франция мен Нидерландыдан келеді (әрқайсысы 10 тераватт-сағат), ал Бельгия Германияға, Ұлыбританияға және Люксембургке электр энергиясын экспорттайды. Бельгия мен көршілес елдер арасындағы жалпы халықаралық электр энергиясын алмасу 42 тераватт-сағат.
Сонымен қатар Бельгиядағы жалпы электр энергиясын тұтыну 80,1 тераватт-сағат (-1 пайыз) деңгейінде азды-көпті тұрақты болып қалды. Алдағы жылдары тұтыну көрсеткіші күрт өседі деген болжам жасалып отыр.
