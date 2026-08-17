Бельгиялық клуб «Қайратпен» болатын матч алдында алғашқы жеңілісіне ұшырады
АСТАНА. KAZINFORM – Алматылық «Қайраттың» еурокубоктағы қарсыласы Брюссельдің «Андерлехті» 2026/2027 жылғы Бельгия чемпионатының (Jupiler Pro League) екінші турында күтпеген жерден жеңіліп қалды, деп хабарлайды Kazinform-ның Еуропалық одақтағы меншікті тілшісі.
«СК Беверенге» қарсы сырт алаңдағы кездесуде астаналық клуб 0:1 есебімен есе жіберді. Алаң иелері жалғыз әрі жеңіс голын матчтың 14-минутында соқты. Гол авторы – қорғаушы Йони Гомис.
Брюссельдік команда ойын барысын өзгертуге бірнеше рет әрекет жасағанымен, «Беверен» қақпашы Йоханнес Шенктің сенімді ойынының арқасында жеңісті есепті сақтап қалды. Бұл «Андерлехт» бас бапкері Витор Бруну үшін команданы басқарғалы бергі алғашқы жеңіліс болды.
Бұл кездесу бельгиялық клубтың алматылық «Қайратпен» өтетін еурокубок матчы алдындағы негізгі дайындықтарының бірі саналады.
Ойын нәтижесіне пікір білдірген «Андерлехт» бас бапкері Витор Бруну шәкірттерінің шабуылдағы мүмкіндіктерін пайдалана алмағанын атап өтті. Дегенмен ол футболшылар алдағы халықаралық кездесулер алдында тиісті қорытынды шығаратынына сенім білдірді.
«Қайрат» пен «Андерлехт» арасындағы УЕФА Еуропа лигасының 2026/2027 жылғы маусымының плей-офф кезеңі екі матчтан тұрады. Алғашқы кездесу 20 тамызда Алматыдағы Орталық стадионда өтеді.
Қарымта матч 27 тамызда Брюссельдегі «Лотто Парк» стадионында ойналады. Екі матч қорытындысы бойынша жеңіске жеткен команда Еуропа лигасының топтық кезеңіне жолдама алады.
Айта кетейік, бұған дейін «Қайрат» қарымта матчта «Левскиден» жеңіліп, Чемпиондар лигасындағы жорығын аяқтағанын жазған едік.