Бензин, дизель және автогаз бағасы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Еліміздегі жанармай құны оның сапасы мен аймаққа байланысты әртүрлі ұсынылған.
3 тамыздағы жағдай бойынша бағалар:
АИ-92
* Астана: 247 тг/л
* Алматы: 245–249 тг/л
* Шымкент: 232–235 тг/л
АИ-95
* Астана: 315–319 тг/л
* Алматы: 320–327 тг/л
* Шымкент: 304–306 тг/л
АИ-98
* Астана: 355–365 тг/л
* Алматы: 360–380 тг/л
* Шымкент: 345–350 тг/л
Дизель отыны
* Астана: 337 тг/л
* Алматы: 343–345 тг/л
* Шымкент: 340–343 тг/л
Газ
* Астана: 112 тг/л
* Алматы: 112 тг/л
* Шымкент: 102 тг/л
Еске салайық, бұған дейін Орталық Азияның жанармай нарығында не болып жатқанын жазғанбыз.