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    Бензин, дизель және автогаз бағасы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Еліміздегі жанармай құны оның сапасы мен аймаққа байланысты әртүрлі ұсынылған.

    Автозаправка жанармай бекеті бензин
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform

    3 тамыздағы жағдай бойынша бағалар:

    АИ-92
    * Астана: 247 тг/л
    * Алматы: 245–249 тг/л
    * Шымкент: 232–235 тг/л

    АИ-95
    * Астана: 315–319 тг/л
    * Алматы: 320–327 тг/л
    * Шымкент: 304–306 тг/л

    АИ-98
    * Астана: 355–365 тг/л
    * Алматы: 360–380 тг/л
    * Шымкент: 345–350 тг/л

    Дизель отыны
    * Астана: 337 тг/л
    * Алматы: 343–345 тг/л
    * Шымкент: 340–343 тг/л

    Газ
    * Астана: 112 тг/л
    * Алматы: 112 тг/л
    * Шымкент: 102 тг/л

    Еске салайық, бұған дейін Орталық Азияның жанармай нарығында не болып жатқанын жазғанбыз.

    Газ Баға Жанармай
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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