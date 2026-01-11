Берлинде 4 млн килограмм картоп тегін таратылады
АСТАНА. KAZINFORM — Мұндай акцияны Berliner Morgenpost газеті мен берлиндік Ecosia компаниясы ұйымдастырып отыр. Олардың мәліметіне қарағанда, тегін берілетін картоптың салмағы 800 ересек пілге тең. Бұл туралы DW жазды.
Осы көлемдегі картоптан биіктігі шамамен 350 метр болатын мұнара тұрғызуға және бірнеше жүз мың адамды тамақтандыруға болады. Қазіргі уақытта жоғарғы сұрыптағы картоп Лейпциг маңында барлық қажетті сақтау шарттары қарастырылған қоймада тұр. Бірақ оны ешкім сатып алғысы келмейді.
Себебі биыл Германияда картап соңғы 25 жылда болмаған ауқымда жиналғын. Өнім көлемсі 13 млн тоннадан асады, бұл көпжылдық орта көрсеткіштен 17%-ға жоғары.
Осылайша, нарықтағы ұсыныс сұраныстан айтарлықтай асып кеткендіктен, өндірушілер сатып алушы таба алмай, картопты сақтау кезінде шығынға ұшырап отыр. Саксониядан келген бір фермер берлиндіктерге хабарласып, картопты астанаға әкелуді ұсынған.
Акция ұйымдастырушылары картопты кез келген ниет білдірген адамға 1 тоннаға дейін беруге дайын. Оны шіркеулер, мектептер, спорт клубтары, аудандық үйірмелер мен секциялар, әлеуметтік көмек ұйымдары, тіпті жеке тұлғалар да ала алады. Ең бастысы — картоп тек мұқтаж адамдарға таратылмақ.
Айта кетейік, Павлодарлық картоп төрт мемлекетке экспортталып жатқанын жаздық.
Ал Қырғызстан картоп импортына шектеу енгізбек.