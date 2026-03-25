Берлинде 90 жастағы зейнеткер лотереяда 1,5 млн еуро ұтып алды
АСТАНА. KAZINFORM — Әйел адам 2019 жылдан бері тұрақты түрде лотереяға қатысып келген әрі әлеуметтік лотереядағы ең үлкен жүлдені жеңіп алды, деп жазды DW.
Бұл лотерея қоры тек жүлделерді төлеумен шектелмей, Германиядағы әлеуметтік жобаларды да қаржыландырады — зейнеткерлерге, босқындарға және мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған.
Мысалы, соңғы жылдары шамамен 70 млн еуро Германия бойынша 400 әлеуметтік жобаға бөлінген, деп хабарлайды rbb.
Неміс БАҚ-тары бұл жеңісті «сensation» деп атады — зейнеткер өзінің 90 жасқа толған туған күнінен кейін ғана ұтыстың бары туралы білді.
2025 жылғы желтоқсанда Kazinform АҚШ-та бір адамның 1,8 млрд долларлық джекпот ұтқаны туралы хабарлаған болатын.