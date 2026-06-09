Берлинде жаппай шеру өтті: наразылық акциясына қатысушылар талаптарын айтты
АСТАНА.KAZINFORM — Берлинде бірнеше мың адам Германия үкіметінің саясатына қарсы жаппай ереуілге қатысты. Белсенділер Бранденбург қақпасына жиналып, көпшілігі канцлер Фридрих Мерц бастаған Германия үкіметінің дереу отставкаға кетуін талап етті, деп хабарлайды БелТА.
Наразылық акциясын «11 тармақты жоспарды» әзірлеген Projects M1llion қозғалысы бастады. Негізгі талаптардың қатарында қазіргі Германия үкіметінің отставкаға кетуі, швейцариялық үлгідегі демократияны енгізу, көміртек салығын жою, денсаулық сақтау реформасын тоқтату, хабар таратуға міндетті төлемдерді алып тастау және «саясаткерлерге қатаң жауапкершілік» талап етілді. Белсенділер Германия үкіметінің иммиграциялық саясатына да қарсы шықты.
Ұйымдастырушылардың айтуынша, шеруге қатысуға 10 мыңға жуық адам тіркелген. Түске қарай Берлин полициясы 2000 қатысушы туралы хабарлады. RBB радиостанциясы бұл санды 4000 деп көрсетті. Наразылық шеру және үкіметтік округ арқылы автокөлік шеруі болды. Күні бойы Берлинде қауіпсіздікті 700 полиция қызметкері қамтамасыз етті. Қала орталығындағы көлік қозғалысы жартылай жабылды.
6 мамыр Мерцтің Германияның консервативті ХДС/ХСС және СПД жаңа көшбасшысы ретінде қызметіне кіріскеніне бір жыл болды. Сауалнамаларға сәйкес, блоктың позициясы айтарлықтай әлсіреді. Сонымен қатар, Германияға балама (AfD) кейбір сауалнамаларда көш бастап, ең танымал партияға айналды. Мерц қазіргі уақытта неміс саясаткерлерінің танымалдылығы рейтингінде соңғы орында тұр және оның CDU AfD-дан айтарлықтай артта қалды. Елдегі экономикалық дағдарыс жағдайында билеуші коалиция әзірге уәде еткен негізгі реформаларды жүзеге асыра алмады.
Бұған дейін Германия соттары екі Facebook пайдаланушысын федералды канцлер Фридрих Мерцті жеке басын қорлағаны үшін соттады.