    14:55, 17 Қараша 2025 | GMT +5

    Бестеректегі жол апатына қатысты іс сотқа жолданды

    СЕМЕЙ. KAZINFORM – Абай облысының Үржар ауданында 4 баланың қазасына әкеліп соққан жол-көлік оқиғасы бойынша іс сотқа жолданды.

    Орал қалалық соты бұрынғы төрағасының ісі Тасқалада қаралады
    Фото: freepik.com

    Қылмыстық іс Абай облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотына түсті. ҚР Қылмыстық Кодексінің 345-бабы 4-бөлігі бойынша қаралатын процесс ашық түрде өтеді.

    - Қазір материал алдын ала тыңдау сатысында. Негізгі сот отырыстарының уақыты әлі белгіленген жоқ. Судья процеске қатысты тек үкім жарияланғаннан кейін ғана пікір білдіре алады. Бұл сот ісін жүргізудің талаптарына сәйкес, - деп хабарлады соттың баспасөз қызметінен.

    Алдын ала тыңдау барысында іс материалдары зерттеліп, тараптар тізімі анықталып, істі мән-жайы бойынша қарауға дайындық жүргізіледі. Сот отырыстарының кестесі бекітілгеннен кейін қосымша ақпарат ұсынылмақ.

    Еске салсақ, қайғылы оқиға 19 тамыз күні болған.

    Көп ұзамай әкімдіктен оқиғаның мән-жайын айтып берді.

    Күдікті жүргізуші дереу ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалған.

    Қазан айында Бестерек ауылында жол апатына түсіп, ауыр халде жатқан қыз көз жұмғаны белгілі болды.

     

    Сот Абай облысы Жол апаты
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Ботакөз Кенжеханқызы
    Автор
