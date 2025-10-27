Жасөспірімдер Азиадасы: Бейбарыс Ерсейіт 1 күміс, 1 қола алды
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық ауыр атлет Бейбарыс Ерсейіт Манама қаласында (Бахрейн) өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы ел қоржынына екі жүлде салды.
Бейбарыс алдымен 65 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде жұлқа көтеруде екінші орын алды.
Ол үш мүмкіндіктің екеуін сәтті орындап, үздік мүмкіндігінде 123 келіні еңсерді. Осылайша күміс жүлдеге ие болды.
Бірінші орынды 124 келіні оңай еңсерген Солтүстік Корея спортшысы Джин Мен Во иеленді. Қола жүлде Сауд Арабиясының өкілі Абдулла Алмохаймедке бұйырды. Оның көрсеткіші – 122 келі.
Ал серпе көтеруде Бейбарыс Ерсейіт 152 келіні бағындырып, қола жүлдені қанағат тұтты.
Вьетнам спортшысы Дуи Нгуен жарыс жеңімпазы атанды. Ол 156 келіні көтеріп, жасөспірімдер арасында Азия рекордын жаңартып, Азия ойындарының жаңа көрсеткішін тіркеді.
Күміс жүлде Қытай атлеті Бохан Ванға бұйырды - 155 келі.
Осыған дейін таеквондодан Қытайдағы әлем чемпионатында Айдана Құмартаеваның қола медаль алғанын хабарлағанбыз.