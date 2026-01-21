Бейбіт Исабаев Кербұлақ ауданының жаңа әкімін таныстырды
ТАЛДЫҚОРҒАН. KAZINFORM — Бүгін Жетісу облысының әкімі Бейбіт Исабаев Кербұлақ ауданының активімен кездесіп, жуырда сайланған жаңа әкімді таныстырды, деп хабарлайды облыс әкімінің баспасөз қызметі.
Осы жиында Кербұлақ аудандық сайлау комиссиясының төрағасы Күләйза Шақарова сайлаудың қорытындысын мәлімдеп, Жанат Жүнісбековке аудан әкімінің куәлігін тапсырды.
Аудан әкімін таныстырған өңір басшысы Жанат Төлегенұлының осы ауданның тумасы екенін, әр жылдары Жетісу, Алматы облыстарында түрлі жауапты қызметтер атқарғанын атап өтті. Соңғы жылдарда ол Кербұлақ ауданы әкімінің орынбасары лауазымында болған.
— Осыдан үш жыл бұрын Кербұлақ ауданында ондаған жыл бойы жүйелі түрде шешілмеген мәселелер аз емес болатын. Бүгінгі күні солардың ең өзектілері шешілді. Бұдан былай да өз тарапымыздан аудан дамуына қолдау көрсетеміз. Ең бастысы, ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз етіп, халықтың өмір сүру деңгейін көтеру, заң мен тәртіпті қатаң сақтау. Ол үшін аудан басшысы азаматтардың өзіне артқан сенімін ақтай отырып, жергілікті халықпен, қоғамдық ұйымдармен бірлесіп жұмыс істеуі керек, — деді облыс әкімі Бейбіт Исабаев.
Өз кезегінде Ж. Жүнісбеков алдына қойылған міндеттерді лайықты деңгейде орындауға бар білімі мен тәжірибесін жұмсайтынын жеткізді.
Еске салсақ, биылғы 18 қаңтарда Кербұлақ ауданы әкімін сайлау өткен болатын. Сайлауда 80,9% басым дауыспен Жанат Төлегенұлы Жүнісбеков аудан әкімі болып сайланды.