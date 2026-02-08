«Бейбітшілік кеңесінің» алғашқы отырысы 19 ақпанда Вашингтонда өтуі мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ президенті Дональд Трамп төрағалық ететін «Бейбітшілік кеңесінің» алғашқы отырысы 19 ақпанда Вашингтонда өтуі мүмкін, деп хабарлайды DW.
Хабарланғандай, кездесуге қатысатынын Венгрия премьер-министрі Виктор Орбан растады.
Қатысушылар Газа секторына қатысты ықтимал бейбітшілік жоспарын талқылайды деп күтілуде.
Алғашқы отырыста Газа секторын қалпына келтіруге қаражат жинау шарасын өткізу де жоспарланған. Сонымен қатар жарияланымда айтылғандай, іс-шараны ұйымдастыру жұмыстары әзірге бастапқы кезеңде, сондықтан оның күн тәртібі өзгеруі мүмкін.
— Әзірге ештеңе түпкілікті расталған жоқ, алайда АҚШ президенті Дональд Трамптың әкімшілігі кездесуді өткізу мүмкіндігін қарастырып, оған қандай әлемдік көшбасшылар қатыса алатынын пысықтап жатыр, — деп келтіреді Axios басылымы дереккөз сөзін.
Басылым мәліметінше, отырысты Вашингтондағы АҚШ Бейбітшілік институтында (USIP) өткізу жоспарланған. 2025 жылғы желтоқсанда бұл мекеме «Дональд Трамп атындағы Бейбітшілік институты» болып қайта аталды. Ақ үй бұл мәселеге қатысты әзірге ресми түсініктеме берген жоқ.
Айта кетейік, төрағасы Дональд Трамп болып табылатын «Бейбітшілік кеңесінің» құрамында қазір 27 қатысушы бар. Бұл орган 2026 жылғы қаңтарда Давоста өткен Дүниежүзілік экономикалық форум аясында құрылған. Бірқатар батыс елі жаңа бастамаға күмәнмен қарап, жаңа формат Біріккен Ұлттар Ұйымы құрылымдарына балама болуы мүмкін деген болжам айтқан.
Қаңтар айында Қазақстанға Бейбітшілік кеңесінің құрылтайшы мемлекеттерінің бірі болу ұсынылды. Қазақстан Президенті пәкістандық TheNewsInternational газетіне берген эксклюзивті сұхбатында Кеңес құру бастамасына қатысты өз пікірін білдірді.