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    Бейнеу – Маңғыстау теміржол жобасы қашан аяқталады

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанда көлік-логистика инфрақұрылымын дамыту аясында «Бейнеу – Маңғыстау» теміржол учаскесін жаңғырту жұмыстары қарқынды жүргізіліп жатыр.

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    Фото: Көлік министрлігі

    Жоба Мемлекет басшысының елдің көліктік-логистикалық әлеуетін арттыру жөніндегі тапсырмаларын орындау шеңберінде жүзеге асырылуда.

    – Жобаның негізгі мақсаты – магистральдық инфрақұрылымды жаңғырту, теміржол желісінің өткізу қабілетін арттыру және пойыздардың қауіпсіз әрі тұрақты қозғалысын қамтамасыз ету, – делінген Көлік министрлігінің хабарламасында.

    Қазіргі уақытта разъездердің басым бөлігінде негізгі жер жұмыстары аяқталған.

    Мамандар рельс-шпал торларын төсеу, жолдарды балластау, бағыттауыш бұрмаларды орнату және темірбетон су өткізу құбырларын ұзарту жұмыстарын жалғастырып жатыр.

    №12 разъезде көпір құрылысы жүргізілуде.

    – Нысанда іргетас элементтері мен темірбетон тіреулер монтаждалып, қалыптарды орнату жұмыстары орындалды, – деп хабарланды.

    Сонымен қатар дабыл беру, орталықтандыру және бұғаттау жүйелерін жаңғыртуға ерекше назар аударылып отыр.

    Магистральдық кабельдер мен талшықты-оптикалық байланыс желілерін төсеу толық аяқталған.

    Қазір кабельдерді сынақтан өткізу, жалғағыш және тармақтағыш муфталарды орнату, жол жәшіктерін монтаждау және блок-учаскелерді іске қосу-баптау жұмыстарына дайындық жүргізілуде.

    Жоба толық аяқталғаннан кейін учаске қабылдау-жөнелту жолдарының заманауи инфрақұрылымымен және қозғалысты басқарудың жаңартылған жүйесімен қамтамасыз етіледі.

    – Бұл теміржол тасымалының қауіпсіздігін арттырып, магистральдың өткізу қабілетін едәуір ұлғайтуға мүмкіндік береді, – делінген мәліметте.

    Жобаның нәтижесінде «Бейнеу – Маңғыстау» учаскесінің өткізу қабілеті тәулігіне 12 жұп пойыздан 17 жұп пойызға дейін артады.

    Айта кетейік, теміржол вокзалдарын жаңғырту жұмыстары қалай жүріп жатқанын мынау сілтемеден оқи аласыз.

    Теміржол Құрылыс ҚР Көлік министрлігі
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Авторлар