Бейжіңде Дүниежүзілік деректер ұйымы құрылды
АСТАНА. KAZINFORM — Қытай астанасында цифрлық активтерді басқару және деректер экономикасын дамытуға бағытталған алғашқы халықаралық кәсіби ұйым — Дүниежүзілік деректер ұйымы (ДДҰ) өз жұмысын ресми түрде бастады, деп хабарлайды Global Times.
Құрылтай съезі аясында қатысушылар ұйымның жарғысын бекітіп, оның басқару органдарын құрды, сондай-ақ кеңестің бірінші құрамының және бақылау кеңесінің мүшелерін сайлады.
Басшылық отырысында ұйымның негізгі ішкі ережелері мен ұйым қызметінің ережелері бекітілді.
Жаңа ұйымның ең маңызды функцияларының бірі трансшекаралық деректер ағындарын үйлестіру болмақ. Қызметтің негізгі бағыттары ретінде реттеушілік мәселелерді жою, стандарттар мен ұсыныстарды әзірлеу, сондай-ақ компанияларға комплаенс шығындарын азайтуға көмектесу кіреді.
Ұйымның қызметі жаһандық цифрлық экожүйені дамытуға және деректерді нақты секторға біріктіруге бағытталады. Басымдық мақсаттар — инновациялық жобаларды жеделдету және тиісті кадрларды оқыту. «Цифрлық алшақтықты» азайту үшін Жаһандық Оңтүстік елдеріне ерекше назар аударылады.
Ұйым құрылған кезде оның құрамында 40 елден 200-ден астам мүше болған. Мүшелік корпорацияларды, қаржы институттарын, жетекші университеттерді, талдау орталықтарын және халықаралық ұйымдарды қоса алғанда институционалдық ойыншылардың кең ауқымын біріктіріп отыр.