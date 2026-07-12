Бейжіңде нөсер жаңбыр салдарынан 95 мыңнан астам адам эвакуацияланды
АСТАНА. KAZINFORM — Бейжіңде 36 279 үй шаруашылығынан 95 657 адам қауіпсіз жерге көшірілді. Қатты нөсерге байланысты жергілікті билік су тасқынына қарсы шараларды күшейтіп, шұғыл эвакуация жүргізді, деп хабарлайды Синьхуа.
Жұма күні қалада тағы бір нөсер толқыны болды. Қалалық су тасқыны мен құрғақшылыққа қарсы штаб кеңсесінің мәліметінше, сағат 08:00-ден 17:00-ге дейін Бейжіңде орта есеппен 12 мм жауын-шашын түсті. Ең көп жауын-шашын қала маңындағы Пингу ауданындағы базар аумағында тіркеліп, мұнда 164 мм жаңбыр жауған.
Қаладағы ірі және орта су қоймаларындағы су деңгейі тасқын кезеңіндегі рұқсат етілген шектен төмен.
Синоптиктер сенбі күні де орташа және қатты жаңбыр жауады деп болжам жасап отыр.
Тұрғындарға ашық ауадағы шараларды шектеп, ауа райына қатысты ескертулер мен төтенше хабарламаларды мұқият қадағалау ұсынылды.
Бұдан бұрын ҚХР Қаржы министрлігі мен ҚХР Төтенше жағдайларды басқару министрлігі бірлесіп, табиғи апаттардан зардап шеккендерге көмек көрсету жөніндегі орталық қордан Фуцзянь және Чжэцзян провинцияларындағы апаттық-құтқару және қалпына келтіру жұмыстарына қолдау көрсету үшін 40 млн юань (шамамен 5,88 млн АҚШ доллары) бөлгенін жазған едік.
Жалпы Қытайда тасқын мен дауылдан 10 адам қаза тауып, ондаған мың тұрғын зардап шеккені белгілі.