    11:00, 08 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Биатлоннан әлем кубогы: спринтте кімдер бақ сынайды

    АСТАНА. KAZINFORM – Бүгін Оберхоф қаласында (Германия) биатлоннан әлем кубогының кезеңі басталады. 

    Биатлоннан әлем кубогы: спринтте кімдер бақ сынайды
    Фото: ҰОК

    Ұлттық олимпиада комитетінің мәліметінше, жарыстың алғашқы күнінде спринт сайысы өтеді. 

    Ерлер арасында Қазақстан атынан Александр Мухин, Владислав Киреев және Әсет Дүйсенов жарыс жолына шығады. Басталуы – Астана уақытымен 15:30. 

    Ал әйелдер арасында Дарья Климина, Айша Ракишева және Полина Егорова сынға түседі. Әйелдер спринті Астана уақытымен 18:15-те басталады.

    Еске сала кетейік, бұған дейін балалар спортын қаржыландыру екі есеге жуық артатынын хабарлаған едік. 

    Тегтер:
    Германия Биатлон Спорт әлем кубогы
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
