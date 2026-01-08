11:00, 08 Қаңтар 2026 | GMT +5
Биатлоннан әлем кубогы: спринтте кімдер бақ сынайды
АСТАНА. KAZINFORM – Бүгін Оберхоф қаласында (Германия) биатлоннан әлем кубогының кезеңі басталады.
Ұлттық олимпиада комитетінің мәліметінше, жарыстың алғашқы күнінде спринт сайысы өтеді.
Ерлер арасында Қазақстан атынан Александр Мухин, Владислав Киреев және Әсет Дүйсенов жарыс жолына шығады. Басталуы – Астана уақытымен 15:30.
Ал әйелдер арасында Дарья Климина, Айша Ракишева және Полина Егорова сынға түседі. Әйелдер спринті Астана уақытымен 18:15-те басталады.
