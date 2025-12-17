15:49, 17 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Биатлоннан IBU кубогы: эстафетаға Қазақстан атынан кімдер қатысады
АСТАНА.KAZINFORM - Бүгін, 17 желтоқсанда, Швейцарияның Ленцерхайде қаласында биатлоннан IBU кубогының кезеңі басталады.
ҚР ҰОК мәліметінше, жарыстың алғашқы күнінде екі эстафеталық жарыс өтеді. Аралас эстафетада Қазақстан құрамасы сапында Александр Мухин, Кирилл Бауэр, Айша Рақышева және Лаура Қиныбаева өнер көрсетеді.
Ал аралас жеке эстафетада Полина Егорова мен Никита Акимов Қазақстан намысын қорғайды.
Айта кетейік, Астанада бадминтоннан халықаралық турнир басталды.