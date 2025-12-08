20:46, 08 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Биатлоншы Владислав Киреев әлем кубогінде алғашқы ұпайын еншіледі
АСТАНА. KAZINFORM – Эстерсундте (Швеция) биатлоннан әлем кубогінің алғашқы кезеңі өз мәресіне жетті.
Соңғы жарыс күнінде із кесу сайысы өтті. Қазақстан құрамасынан осы жарысқа жалпы нәтиже бойынша тек Владислав Киреев жолдама алды.
ҚР ҰОК мәліметінше, ол жарысты 45-ші орында бастап, мәреге 35-ші болып жетті. Киреев маусымдағы алғашқы алты ұпайын еншілеп, жалпы есепке үлес қосты.
Франция спортшысы Кентен Фийон-Майе жеңімпаз атанды. Екінші орынға швециялық Себастьян Самуэльссон, ал үшінші орынға норвегиялық Йохан-Олав Ботн жайғасты.
Айта кетейік, Санатәлі Төлтаев IBA аясындағы бокстан әлем чемпионатында екінші жеңісіне жетті.