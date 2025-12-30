KZ
    21:57, 30 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Бибісара Асаубаева блицтен әлем чемпионатының финалына шықты

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық шахматшы Бибісара Асаубаева блицтен әлем чемпионатының финалына жолдама алды. Әлем чемпионаты рапид және блиц түрлерінен 26–30 желтоқсан аралығында Доха қаласында өтіп жатыр, деп хабарлайды Спорт Шредингера Telegram-арнасы.

    Бибисара Асаубаева Бибісара Асаубаева
    Фото: gov.kz

    Жартылай финалда Бибісара Асаубаева қытайлық шахматшы Чжу Цзиньэр-ді айқын басымдықпен жеңіп, барлық үш партияда ұпайын асырды – 3:0.

    Екінші жартылай финалда украиналық Анна Музычук Нидерланд өкілі Элин Руберсті 2,5:1,5 есебімен ұтты.

    Осылайша, әйелдер арасындағы блицтен әлем чемпионатының финалында Бибісара Асаубаева Анна Музычукпен кездеседі. Финалдық матч бүгін өтеді.

    Айта кетейік, жарыстың жалпы жүлде қоры 1 миллион еуродан асады.

    Еске сала кетсек, Бибісара Асаубаева бұған дейін 2021 және 2022 жылдары блицтен әлем чемпионы атанған.

    Сондай-ақ ол рапидтен әлем чемпионатында күміс медаль жеңіп алған

    Тегтер:
    Әлем чемпионаты Спорт Шахмат
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Автор
