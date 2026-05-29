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    Бибісара Асаубаева Norway Chess Women 2026 турнирінде әлем чемпионын жеңді

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық шахматшы Бибісара Асаубаева Norway Chess Women 2026 турнирінің төртінші раундтағы кездесуін сәтті аяқтады.

    Асаубаева
    Фото: ҚШФ

    Қазақстандық спортшының қарсыласы әлем чемпионы Цзюй Вэньцзюнь болды.

    Негізгі ойын тең аяқталды, содан кейін жеңімпаз армагеддонда анықталды.

    Қосымша ойында Асаубаева ақ түспен ойнап, 6 минут 23 секундта жеңіске жетті.

    Турнир қорытындысы бойынша ол 1,5 ұпай жинап, жалпы нәтижесін 7 ұпайға дейін жеткізді.

    Төрт турдан кейін қазақстандық шахматшы Norway Chess Women-2026 турнир кестесінде көш бастап тұр.

    Бүған дейін Асаубаева әлемдік элитадағы үздік жетілік қатарындағы орнын сақтап қалғанын жаздық. 

    Спорт Шахмат Бибісара Асаубаева
    Зарина Туғанбаева
    Зарина Туғанбаева
    Авторлар