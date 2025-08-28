Биыл 7 айда 323 адам астан уланған
АСТАНА. KAZINFORM – Биыл көше тағамдарынан улану жағдайы былтырғымен салыстырғанда 2 есе көп. Бұл туралы ДСМ Тамақтану, білім беру және тәрбиелеу объектілерін санитариялық-гигиеналық бақылау және қадағалау басқармасының бас сарапшысы Kazinform тілшісіне берген сұхбатында мәлімдеді.
– 2025 жылдың өткен айларында сауда объектілеріне қатысты топтық тағамнан уланудың 4 жағдайы тіркелді. Ал былтыр көше тағамдарына қатысты 2 оқиға болған, – дейді Аяулым Тасқынғали.
Биыл ел тұрғындары 2 рет құйылмалы балмұздақ жеймін деп ауруханадан бір-ақ шыққан. Деректердің бірі Шымкент қаласында, енді бірі Ұлытау облысының Сәтпаев қаласында тіркеліпті.
– Шымкент қаласында 17 адам зардап шекті. Оның 11-і – 14 жасқа дейінгі балалар. Сәтпаев қаласында балмұздақтан уланған 7 адамның 6-уы бала.
Екі жағдайда да сату орнының және оны тікелей дайындаған цехтардың жұмыс істеуге рұқсат қағаздары мен балмұздақтың құжаттары жоқ. Жұмыскерлер медициналық тексеруден өтпеген, – деді министрлік маманы.
Дүкеннен кондитерлік өнім жеймін деп тағы 7 жамбылдық азамат зардап шеккен. Оның 4-еуі 14 жасқа толмағандар. Мұндай жағдай астаналықтарды да айналып өтпепті.
– 4-ші оқиға Астана қаласында болды. Дүкеннен сатып алынған тауық етінен жасалған донерді жеймін деп, 11 адам зардап шекті. Оның 4-еуі бала. Донер үй жағдайында дайындалған. Дүкен болса, өнімді ешқандай құжатсыз қабылдап, сақтау шараларын бұзған, – дейді басқарманың бас сарапшысы.
Ал жыл басынан бері жалпы жаппай тағамнан уланғандар саны бұдан да көп.
– Былтыр 7 айда барлығы 11 жағдай тіркелген болса, 2025 жылдың алғашқы 7 айында 20 жағдайға дейін өсіп отыр. Яғни жаппай тағамнан улану 1,8 есе көбейген. Салдарынан 156 ересек, 167 бала зардап шекті, – дейді спикер.
Биыл жаппай астан улану жағдайлары ең көп тіркелген өңір – Астана қаласы. Мұнда тұтынушылар 4 рет тамақтану орындарындағы тағамнан уланып қалған. Жамбыл, Қарағанды, Қызылорда, Маңғыстау, Павлодар және Түркістан облыстарында екі оқиғадан тіркелсе, Ақмола, Атырау, Қостанай облыстары мен Шымкент қаласында бір-бірден болыпты.
Айта кетейік, жақында ғана Ақтөбеде тұрғындар сушиден уланып, 8 адам жұмыстан шеттетілді.