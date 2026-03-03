Биыл ақылы жолдардан 100 млрд теңге түсуі мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM — «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ басқарма төрағасы Дархан Иманашев биыл ақылы жолдардан қанша қаражат түсуі мүмкін екенін айтты.
Айта кетейік, бүгін Үкімет отырысында ол өткен жылы ақылы жолдардан 87 млрд теңге кіріс түскен айтты. Бұл қаражат толықтай жолдарды күтіп-ұстауға бағытталған. Осы орайда отырыс біткеннен кейінгі брифингте БАҚ өкілдері одан бұл соманың тым көп екенін айтып, күмән келтірген еді.
- 87 млрд теңгені жалған көрсету мүмкін емес. Түскен қаражатты есептейтін ақпараттық жүйеге төленген ақша, көлік нөмірі сынды барлық ақпарат толық енгізіледі. Сол себепті 87 млрд теңге нақты цифр. Ал биылғы жоспар - 100 млрд теңге. Жалпы, өткен жылы түскен қаражаттың арту себебі жаңадан 1 мың шақырым ақылы жол енгіздік. Биыл 6 нысанды енгізу жоспарда бар, - деді Дархан Иманашев.
Биыл Қарағанды–Балқаш–Бурылбайтал, Бұрылбайтал–Күрті, Ақтөбе–Қандыағаш–Мақат, Талдықорған–Өскемен, Атырау– Астрахань, Меркі–Шу–Бурылбайтал жолдарында ақылы учаскелер енгізілмпек.