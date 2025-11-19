KZ
    Биыл Ақтөбе облысының экономикасына 892 млрд теңге инвестиция салынды

    АСТАНА. KAZINFORM – Ақтөбе облысының әкімі Асхат Шахаров Орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз конференциясында өңірдің инвестициялық даму көрсеткіштері туралы баяндады.

    инвестиция лойиҳалари
    Фото: freepik

    Әкімнің айтуынша, Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, шетелдік капитал тарту және инвестициялық тартымдылықты арттыру бағытында жүйелі жұмыстар жүргізіліп жатыр.

    - Жыл басынан бері Ақтөбе облысының экономикасына 892 млрд теңге инвестиция салынып, өсім 129%-ды құрады. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 217 млрд теңгеге артық (2024 жылдың 10 айы – 674,4 млрд теңге). Өңірде жыл басынан бері жалпы құны 110 млрд теңгеден асатын 8 жоба іске қосылған. Солардың бірі – ERG компаниясы жүзеге асырған, қуаты 150 мегаватт болатын жел электр станциясы, - деді Асхат Шахаров.

    Сонымен қатар Қазақстанда алғаш рет «KazFeltec» компаниясының бастамасымен қой жүнін терең өңдеп, құрылыс материалдарын шығаратын жаңа өндіріс іске қосылды.

    - Жобаның инвестиция көлемі – 5,3 млрд теңге, жылдық қуаты – 2,1 мың тонна өнім, - деді ол.

    Сондай-ақ ол өз сөзінде жыл соңына дейін жалпы құны 350 млрд теңге болатын 4 жобаны пайдалануға беру жоспарланып отырғанын айтты. Алдағы жылдары карбамид, битум, цемент өндіретін зауыттар және өзге де ірі жобаларды іске асыру көзделген.

    - Инвесторларға қолайлы жағдай жасау үшін Әлия Молдағұлова атындағы халықаралық әуежай маңында жалпы ауданы 858 гектар болатын «Ақтөбе» арнайы экономикалық аймағы, сондай-ақ Хромтау қаласында аумағы 150 гектар болатын республикалық маңызы бар «Хромтау» индустриялық аймағы құрылды, - деп түйіндеді әкім.

    Бұған дейін Ақмола облысына 660 млрд теңгеден астам инвестиция тартылғанын жазғанбыз.

     

    Экономика Ақтөбе облысы Инвестициялар Әкім
    Тастан Тоянов
    Тастан Тоянов
