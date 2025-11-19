Биыл Ақтөбе облысының экономикасына 892 млрд теңге инвестиция салынды
АСТАНА. KAZINFORM – Ақтөбе облысының әкімі Асхат Шахаров Орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз конференциясында өңірдің инвестициялық даму көрсеткіштері туралы баяндады.
Әкімнің айтуынша, Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, шетелдік капитал тарту және инвестициялық тартымдылықты арттыру бағытында жүйелі жұмыстар жүргізіліп жатыр.
- Жыл басынан бері Ақтөбе облысының экономикасына 892 млрд теңге инвестиция салынып, өсім 129%-ды құрады. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 217 млрд теңгеге артық (2024 жылдың 10 айы – 674,4 млрд теңге). Өңірде жыл басынан бері жалпы құны 110 млрд теңгеден асатын 8 жоба іске қосылған. Солардың бірі – ERG компаниясы жүзеге асырған, қуаты 150 мегаватт болатын жел электр станциясы, - деді Асхат Шахаров.
Сонымен қатар Қазақстанда алғаш рет «KazFeltec» компаниясының бастамасымен қой жүнін терең өңдеп, құрылыс материалдарын шығаратын жаңа өндіріс іске қосылды.
- Жобаның инвестиция көлемі – 5,3 млрд теңге, жылдық қуаты – 2,1 мың тонна өнім, - деді ол.
Сондай-ақ ол өз сөзінде жыл соңына дейін жалпы құны 350 млрд теңге болатын 4 жобаны пайдалануға беру жоспарланып отырғанын айтты. Алдағы жылдары карбамид, битум, цемент өндіретін зауыттар және өзге де ірі жобаларды іске асыру көзделген.
- Инвесторларға қолайлы жағдай жасау үшін Әлия Молдағұлова атындағы халықаралық әуежай маңында жалпы ауданы 858 гектар болатын «Ақтөбе» арнайы экономикалық аймағы, сондай-ақ Хромтау қаласында аумағы 150 гектар болатын республикалық маңызы бар «Хромтау» индустриялық аймағы құрылды, - деп түйіндеді әкім.
