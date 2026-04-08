    15:51, 08 Сәуір 2026 | GMT +5

    Биыл әскери шеру өте ме

    АСТАНА. KAZINFORM — Биыл Отан қорғаушылар күні қарсаңында әскери шеру өтпейді. Бұл туралы Қорғаныс министрлігі хабарлады. 

    Фото: Kazinform

    — Биыл әскери шеру өткізу жоспарланбайды. Дегенмен 7 мамыр қарсаңында бірқатар әскери-патриоттық іс-шара басталады. Республика бойынша ерлік сабақтары, үздік әскери қызметшілер мен ардагерлерді құрметтеу, экологиялық акциялар өтеді. Сондай-ақ әскери оркестрлер шеруі мен шығармашылық ұжымдардың өнер көрсетуі жоспарланған, — деп жауап берді министрліктің баспасөз қызметі агенттік сауалына.

    Сонымен бірге, әскери техника мен қару-жарақ көрмесі, «Сарбаз ботқасы» науқаны мен ашық есік күндері ұйымдастырылмақ.

    Аталған іс-шаралар 10 мамырға дейін жалғасады.

    Еске сала кетсек, 1992 жылы 7 мамырда Қазақстан Республикасы Президентінің Қарулы күштерді құру туралы № 745 Жарлығы жарияланды. Жарлықта отандық қарулы күшті қалыптастырып, ол үшін тиісті жағдай жасау керектігі айтылған. Бұл — ел тыныштығын қорғап, бейбітшілікті қамтамасыз ететін әскери қызметшілерді құттықтап, құрмет көрсететін күн.

    Айжан Серікжанқызы
