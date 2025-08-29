KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    12:06, 29 Тамыз 2025 | GMT +5

    Биыл Астана мектептері 31 мың баланы 1 сыныпқа қабылдайды

    АСТАНА. KAZINFORM — Астана қаласы білім басқармасы басшысының орынбасары Маржангүл Қайырбаева қала әкімдігінің 2025-2026 жылғы оқу жылына дайындық барысы туралы мәлімет берді.

    1 сәуірде бірінші сыныпқа құжат қабылдау басталады
    Фото: ҚР Оқу-ағарту министрлігі

    — Биыл Астана мектептеріне 31 мыңнан астам бірінші сынып оқушысы барады деп күтіліп отыр. Қазір соның 30 057-сі есепке алынды. 1 қыркүйекте сабақ бастайтын жалпы оқушылардың саны туралы болжам — 310 мың баладан асады, — деді ол өңірлік коммуникациялар қызметінің онлайн баспасөз мәслихатында.

    Айтуынша, биыл техникалық-кәсіптік білім беру бағытында 10 мың орынға мемлекеттік тапсырыс берілген.

    — Оның ішінде 3646 орын жұмысшы мамандықтарға, 6354 орын орта буын мен қолданбалы бакалавриатқа арналған, — деді Маржангүл Қайырбаева.

    Бұған дейін биылғы оқу жылында 138 мың оқушы жаңартылған мектептерде білім алатыны айтылған болатын. 

    Астана Білім Мектеп Оқу жылы
    Есімжан Нақтыбай
    Есімжан Нақтыбай
    Автор
