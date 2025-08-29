Биыл Астана мектептері 31 мың баланы 1 сыныпқа қабылдайды
АСТАНА. KAZINFORM — Астана қаласы білім басқармасы басшысының орынбасары Маржангүл Қайырбаева қала әкімдігінің 2025-2026 жылғы оқу жылына дайындық барысы туралы мәлімет берді.
— Биыл Астана мектептеріне 31 мыңнан астам бірінші сынып оқушысы барады деп күтіліп отыр. Қазір соның 30 057-сі есепке алынды. 1 қыркүйекте сабақ бастайтын жалпы оқушылардың саны туралы болжам — 310 мың баладан асады, — деді ол өңірлік коммуникациялар қызметінің онлайн баспасөз мәслихатында.
Айтуынша, биыл техникалық-кәсіптік білім беру бағытында 10 мың орынға мемлекеттік тапсырыс берілген.
— Оның ішінде 3646 орын жұмысшы мамандықтарға, 6354 орын орта буын мен қолданбалы бакалавриатқа арналған, — деді Маржангүл Қайырбаева.
Бұған дейін биылғы оқу жылында 138 мың оқушы жаңартылған мектептерде білім алатыны айтылған болатын.