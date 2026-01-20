Биыл Атырауда экологияның тұрғындарға әсерін ғылыми зерттеу басталады
АТЫРАУ. KAZINFORM – Биыл өңірдің экологиясының адамдарға әсерін ғылыми тұрғыда зерттеу басталады. Бұл жөнінде Атырау облысы әкімінің орынбасары Жасұлан Бисембиев айтты.
2025 жылдың қыркүйегінде өңірге ДДҰ өкілдері келді. Олардың арасында ұйымның Еуропалық аймақтық бюросының директоры да бар. Облыс әкімдігі хлықаралық ұйым өкілдерімен келіссөздер жүргізіп, биылдан бастап медициналық зерттеулерді жасауға кіріседі. Бүгінде ДДҰ мен әкімдік арасындағы 3 жылдық жұмыс жоспары әзір.
- Құжат ДДҰ-на жолданды. Бірінші кері байланысты өткен жылдың желтоқсанында алдық . Қазіргі таңда жоспардың кей тұстарын нақтылау жұмысы жүріп жатыр.Жоспарға сәйкес жол картасы ақпан айында бекітіледі. Одан кейін зерттеулерге кірісеміз. Осы тақырып көтерілгенде тұрғындар тарапынан «ДДҰ өңірге қаражат үшін келіп жатыр» деген сынды негативті пікірлер болды. Бұл ұйым халықаралық деңгейде жұмыс істейтін болғаннан кейін коммерциялық мақсатты көздемейді. Біздің жағдайымызда ұйым мамандары кеңес беріп, методологиялық сүйемелдейді. Келісімге сәйкес экологиялық зерттеудің барлығын ДДҰ-мен расталған зертханалар жүргізетін болады, - деді аймақ басшысының орынбасары Жасұлан Бисембиев.
Қазақстанда ұйым талаптарына сай келетін бірнеше лаборатория бар. Әдетте мұндай зертханалар медициналық білім беретін жоғары оқу орындарына қарайды.
- ДДҰ серіктестерінің бірі - Астана медицина университеті. Ондағы мамандар халықаралық стандарттармен сертификатталған. Қазіргі уақытта жергілікті бюджеттен 300 млн теңгеге жуық қаржы қарастырып отырмыз. Зерттеуді нақты осы мекеменің зертханасы жүргізеді деп дөп басып айту қиын. Заң талаптарына сай конкурстық рәсімдер болып, мемлекеттік сатып алу порталына жарияланады. Содан кейін ғана нақты қаражаты мен мердігер мекеме белгілі болады. Мердігерге қояр талабымыз қатаң. Зертхананың арнайы лицензиясы, онда жұмыс істейтін мамандар халықаралық стандарттарға сай келуі тиіс , - деп қосты Жасұлан Бисембиев.
Жасұлан Бисембиевтің сөзінше, халықаралық стандарттарға сәйкес су, ауаның тазалық көрсеткіштерін динамикалық тұрғыдан қарау қажет. Сондықтан экологиялық және медициналық зерттеу түрлері 3 жыл қатарынан жүргізу жоспарланып отыр. Басты мақсат- мұнай өндіру, өңдеу саласының адам ағзасына қандай зиян келтіретінін анықтау. Зерттеу жұмыстары қорытындыланғаннан кейін ғана өңірді экологиялық апатты аймақ деп тану мен танбау сұрағы қарастырылмақ.
Өткен жылдың соңына журналистердің сұрақтарына жауап берген аймақ басшысы Серік Шәпкенов Атырау облысына экологиялық апат аймағы мәртебесін беру туралы шешім қабылдау үшін ведомствоаралық комиссия құрып, оның келісімін алу қажеттігін айтқан еді.