Биыл экологиялық волонтерлікті дамыту бағдарламасы қабылданады
АСТАНА. KAZINFORM – Биыл экологиялық волонтерлікті дамыту бағдарламасы қабылданады. Бұл туралы Мәдениет және ақпарат министрлігінен мәлім етті.
- 2020 жыл Қазақстанда Волонтер жылы болып жарияланып, сол жылдан бастап салалық волонтерлікті дамыту мақсатында волонтерлік ұйымдарға мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, гранттық қаржыландыру аясында конкурстық негізде әлеуметтік жобаларға қаржы бөліне бастады. Аталған гранттық жобалар аясында 2024-2026 жылдарған арналған «Таза Қазақстан» акциясы ауқымында экологиялық волонтерлікті дамыту» жобасы жүзеге асырылып жатыр. Оның аясында эко-волонтерлерді оқыту, санын арттыру, түрлі форматтағы эко-акциялар ұйымдастыру жұмыстарымен қатар, эко-волонтерлерге арналған кіші гранттар (1 млн теңгеден 10 кіші грант) беру қамтылған, деді министрліктен агенттіктің ресми сауалына орай.
Ведомство мәліметінше, Экология және табиғи ресурстар министрлігі елімізде кәсіби эковолонтерлерді даярлау, әр өңірде тұрақты жұмыс атқаратын эковолонтерлерді қолдау мақсатында жұмыс істеп жатыр. Сонымен қатар ЮНИСЕФ сарапшыларымен және Ұлттық волонтерлік желінің қатысуымен «Таза Қазақстан» бастамасын ілгерілетуге бағытталған экологиялық волонтерлікті дамыту бағдарламасын әзірлеуде. Аталған бағдарлама жыл ішінде қабылданады.
- Осы жылдың 22–24 сәуір күндері Астана қаласында өтетін жоғары деңгейдегі Өңірлік экологиялық саммит аясында 23 сәуір күні «Волонтерлік және экологиялық іс-қимылдар» панельдік сессиясы өтеді. Оған Қазақстан, Әзербайжан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түрікменстан және Өзбекстан елдерінің волонтерлері қатысады. Сондай-ақ, жыл ішінде Қарағанды облысында «Balkhash Tour Fest» халықаралық эко-волонтерлер форумы, Семей қаласында «Healthy Future Forum» салауатты болашақ форумы, Маңғыстау облысында Caspian Sea Action Week 2026 Каспий теңізіндегі іс-қимыл апталығы, Қызылорда облысында Green Aral: Volunteers for Life - Арал өңірінің табиғатын қалпына келтірудің халықаралық волонтерлік апталығы және Алматы қаласында «Ecothon» халықаралық экологиялық хакатоны өтеді. – деді министрліктен.
Айта кетейік, жыл басында өткен Волонтерлер форумында Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Үкіметке еріктілер ісін дамыту бойынша 2030 жылға дейінгі кезеңді қамтитын жаңа мазмұнды құжат әзірлеуді тапсырған еді.