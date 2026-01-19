Биыл ел экономикасының дамуы 2012 жылдан бергі ең жоғары көрсеткішке жетті - Серік Жұманғарин
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM – Қызылордадағы V Ұлттық құрылтайдың алғашқы жұмыс күні түс ауа экономикалық даму секциясына ұласты.
ҚР Премьер-министрінің орынбасары-Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин еліміздің 2025 жылғы экономикалық даму қорытындылары мен биылғы жоспары туралы баяндады.
- Өткен жылы елдің жалпы ішкі өнімі 300 млрд АҚШ долларына, ал жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнім шамамен 15 мың АҚШ долларына жетті. Экономиканың өсу қарқыны 6,5% болды. Бұл — 2012 жылдан бергі ең жоғарғы көрсеткіш. Экономиканың барлық саласында оң динамика қалыптасты. Жалпы ішкі өнімнің өсу үлесі негізінен өңдеу өнеркәсібі, сауда, көлік қызметі, құрылыс салаларына тиесілі, - деді министр.
Оның айтуынша, ауыл шаруашылығындағы жалпы өнім — 5,9%, ал оның жалпы ішкі өнімдегі үлесі 5%-ға жақындады. Өткен жылы дәнді дақылдардан 27,1 млн тонна өнім жиналып, екінші жыл қатарынан рекорд орнады.
Бұған дейін Қызылорда қаласында V Ұлттық құрылтай аясында өтіп жатқан секциялық отырыста Ұлттық ғылым академиясының президенті Ақылбек Күрішбаев ғылымды экономикаға бейімдеу мәселесін көтерген болатын.