Әуе рейстеріне қатысты тарифтік саясатқа назар аудару керек - сарапшы
АСТАНА. KAZINFORM – Бүгін Мәжілісте авиациялық қызмет мәселесін талқылау кезінде Қоғамдық палата төрағасының орынбасары Ғалым Байтоқ авиапаркке қатысты пікір айтты.
- Әуе сапары мен рейстердің тұрақтылығы әлі де жүйелі мәселе. Авиаотынының бағасын төмендету бойынша қабылданған шараларға қарамастан, салада құрылымдық шектеулер шешілмеген. Бұл тұрғыда импорттық керосинге тәуелділік, кейбір әуе компанияларында ұшақтардың кешігуі, резервтегі ұшақтардың жетіспеушілігі, сондай-ақ ірі қалалардағы жаңа терминалдар мен ескірген өңірлік әуежайлар арасындағы инфрақұрылымның айтарлықтай алшақтығы мәселесі бар, - деді Ғ. Байтоқ Парламенті Мәжілісі жанындағы Қоғамдық палата отырысында.
Оның айтуынша, қазір әуе тасымалына деген сұраныс артып келеді. Ал авиапарктің мүмкіндігі тиісті деңгейде шешілмей жатыр.
- Әлеуметтік және өңірлік маңызы бар халықаралық бағыттардағы тарифтік саясат ерекше назар аударуды талап етеді. Іс жүзінде Қазақстаннан көршілес елдерге тікелей рейстер қымбатқа түсіп жатады. Ал үшінші елдер арқылы шетелдік әуе компанияларын пайдаланатын рейстердің құны соншалықты жоғары емес. Бұл бірқатар бағытта бәсекелестіктің шектеулі екенін байқатты, - деді Қоғамдық палата төрағасының орынбасары.
Бұдан бұрын хабарланғандай, ҚР Көлік министрі Нұрлан Сауранбаев FlyArystan-ның бұрынғы қызметкерінің ұшақ билетіне қатысты жариялаған ақпараты тексеріліп жатқанын айтты.