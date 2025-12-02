KZ
    10:25, 02 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Биыл елімізде жаңа қандай өнімдер шығарыла бастады

    АСТАНА. KAZINFORM — Өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспаев биыл елімізде қандай жаңа өнімдер шығарыла бастағанын айтты. 

    Фабрикат
    Фото: ТОО Il Tov

    Бүгін Үкімет отырысында Премьер-министр Олжас Бектенов одан: «Біз биыл жаңа 190 өндірістік жобаны іске қосамыз деп отырмыз. Қандай жаңа өнім түрлері шығарылады?», — деп сұраған еді.

    Оның мәліметінше, былтыр 180 жаңа жоба іске қосылды.

    — Ал биыл 1,5 трлн теңгеге 190 жаңа жоба іске қосып, бұрын елімізде болмаған оннан аса жаңа өнім түрлерін шығара бастадық. Мысалы, локоматив пен турбиналардың бөлшектері, сұйық өнімдерге арналған тетропак қаптамасы, желатин сияқты тауарлар шығарылып жатыр. Менің ойымша, бұл өнімдер бойынша импорт 17 пайыздан бастап 70 пайыз аралығында төмендеді, — деді Ерсайын Нағаспаев.

    Айта кетейік, Үкімет отырысында өңдеу өнеркәсібін дамыту және цифрландыру мәселесі қаралып жатыр.

    Марлан Жиембай
    Марлан Жиембай
    Автор
