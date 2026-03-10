Биыл ғылыми шаруашылықтардағы егіс көлемі 4,6%-ға артады
АСТАНА KAZINFORM — Ұлттық аграрлық ғылыми-білім беру орталығының құрамына кіретін ауыл шаруашылығы тәжірибе станциялары мен шаруашылықтарында биылғы егіс науқанына жоспарлы дайындық жүргізілуде.
Биыл егіс 110 581 гектар алқапта жүргізіледі деп жоспарланған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 4,6 пайызға көп.
Орталықтың ауыл шаруашылығы ұйымдарының жалпы жер қоры 143 690 гектар жыртылатын жерді қамтиды. Ғылыми негізделген егіншілік құрылымына сәйкес оның 18 456 гектары сүрі жер ретінде қалдырылады. Сүрі жерді сақтау топырақта ылғал жинауға, арамшөптердің көбеюін азайтуға және топырақ құнарлылығын сақтауға мүмкіндік береді.
Осы жылға арналған егіс алқаптарының құрылымы агроклиматтық жағдайлар мен ғылыми негізделген ауыспалы егіс талаптарын ескере отырып қалыптастырылған. Атап айтқанда, майлы дақылдардың егіс көлемі 12,3 пайызға ұлғайтылады. Бұл олардың нарықтағы бағасының жоғары болуына байланысты. Сонымен қатар мал шаруашылығын дамытуға қолдау көрсету мақсатында мал азықтық дақылдардың егіс көлемі 8,9 пайызға арттырылады. Егіс науқанын сапалы тұқыммен қамтамасыз етуге ерекше көңіл бөлінуде. Қазіргі уақытта ауыл шаруашылығы дақылдарының 236 сорты өсіріліп жатыр. Ал тұқымдық егіс алқаптарының көлемі 40 875 гектар. Жалпы тұқым өнімі 64 853 тонна болады деп бағалануда.
Тазалау және өңдеу жұмыстарының нәтижесінде іс жүзінде 38 мың тоннаға жуық сапалы тұқым алынған. 2026 жылы бұл көрсеткішті 43 119 тоннаға дейін арттыру жоспарланған. Осы мақсатта тұқымды үздіксіз тазалау мен іріктеуді қамтамасыз ету, сақтау және тасымалдау талаптарын қадағалау, сондай-ақ отандық селекция тұқымдарының үлесін көбейту бағытында жұмыстар жүргізілуде.
Егіс науқанына дайындық аясында өсімдік аурулары мен зиянкестердің таралу қаупін азайтуға арналған бірқатар шаралар да қолға алынған. Атап айтқанда, тұқым сапасына бақылау жүргізіледі, оны тасымалдау мен сақтау кезінде белгіленген талаптар сақталады, сондай-ақ карантиндік зиянкестер мен аурулардың таралуына жол бермеу үшін алдын алу шаралары атқарылуда.
Жалпы алғанда, 2026 жылғы егіс науқанына дайындық жүйесі өндірістің технологиялық тұрақтылығын арттыруға, өз селекциясын дамытуға және ғылыми негізделген агротехнологияларды енгізуге бағытталған. Бұл жер ресурстарын тиімді пайдалануға, өнімділікті тұрақтандыруға және ауыл шаруашылығы өндірісінің экономикалық тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
