    14:47, 12 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Биыл Қазақстанда жалпы қанша жаңа баспана салынады

    АСТАНА. KAZINFORM — Бұл сұраққа Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі жауап берді.

    Тұрғын үй кезегі
    Фото: Мақсат Шағырбаев / Kazinform

    — 2025 жылы елімізде барлық қаражат көздері есебінен 19,2 млн шаршы метр тұрғын үй немесе 176-мыңнан астам пәтер салу жоспарланған, — делінген министрліктің Kazinform агенттігіне берген жауабында.

    Статистикалық деректерге сәйкес, 7 айдың қорытындысы бойынша 9,4 млн шаршы метр тұрғын үй немесе 86 мың пәтер пайдалануға берілді.

    Айта кетейік, 8 қыркүйекте Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Жасанды интеллект дәуіріндегі Қазақстан: өзекті мәселелер және оны түбегейлі цифрлық өзгерістер арқылы шешу» атты Қазақстан халқына Жолдауын жариялады. 

    Осы орайда Президент былтыр 19 миллион шаршы метр баспана пайдалануға берілгенін айта келе, құрылыс сапасын арттыру үшін жасанды интеллект технологияларының (Building Information Modeling, BIM) көмегімен ғимараттарды ақпараттық модельдеу әдісін кеңінен қолдану керек екенін тапсырды.

    Руслан Ғаббасов
    Руслан Ғаббасов
    Автор
