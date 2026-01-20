12:24, 20 Қаңтар 2026 | GMT +5
Биыл көктемде Жошы хан туралы фильмді түсіру жұмыстары аяқталады
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM - Биыл көктемде Жошы хан туралы деректі фильмді түсіру жұмыстары аяқталады. Бұл туралы Ұлттық құрылтайдың V отырысында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев мәлім етті.
- Біз соңғы жылдары сан ғасырлық тарихи мұрамызды ғылыми тұрғыдан зерделеу және дәріптеу жолында біраз жетістікке жеттік. Биыл көктемде Жошы хан туралы деректі фильмді түсіру жұмыстары аяқталады. Осы ауқымды жобаның басталғаны туралы Атырауда өткен Құрылтай отырысында айттым. Көп сериялы фильмнің тұсаукесері беделді халықаралық патформаларда өтеді. Бұл туынды Алтын Орда брендін жер жүзіне дәріптеуге ықпал етеді, - деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Осыған дейін Қызылорда шаһарының тарихи мән-маңызы айрықша екені айтылды.