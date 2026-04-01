    01:56, 01 Сәуір 2026 | GMT +5

    Биыл Павлодарда 800-ден астам суқұзғынды атуға рұқсат берілді

    ПАВЛОДАР. KAZINFORM - Бүгінде Ертіс өзені бойындағы суқұзғындардың саны 15 мыңға жеткен. Осыншама жыртқыш құс тәулігіне 5 тоннаға дейін балықты қылғытып қояды екен.

    баклан
    Фото: Абай облысының әкімдігі

    Павлодар облысында суқұзғындардың көбеюі үлкен мәселеге айналып келеді. Былтыр ғалымдардың кеңесі бойынша Ертіс өзені бойынан 3 мыңнан астам мешкей құс атылған. Ал биыл 860 суқұзғынын жоюға ұсыныс жасалып отыр.

    Мамандардың айтуынша, күйзеліс жағдайында құстардың жұмыртқа салуы күрт артады. Сондықтан олардың санын бірден азайтып тастау дұрыс емес.

    - Қазіргі уақытта облыста 15 мыңдай суқұзғын тіркеліп отыр. Биыл бізге 860-ын атуға, кейін олардың жұмыртқа салуын бақылауға кеңес беріліп отыр. Сондай-ақ мүмкіндігінше ұяларды бұзбай, жұмыртқаларды «тұншықтыру» әдісін қолдану ұсынылды. Яғни, жұмыртқалардың сыртына май жағылып, оттегінің ішке өтуі шектеледі. Оның әсерінен жұмыртқа ішіндегі ұрықтар өліп қалады. Мұның барлығы техникалық ерекшеліктерде егжей-тегжейлі жазылған, - дейді Павлодар облысы жер қойнауын пайдалану, қоршаған орта және су ресурстары басқармасы жануарлар дүниесі бөлімінің басшысы Жасұлан Жұмашев.

    Еске сала кетейік, бір аптадан кейін Ертіс өзенінде сең жүре бастауы ықтимал.

     

    Мұрат Аяған
    Мұрат Аяған
