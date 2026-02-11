Биыл Сәтбаев каналынан Шідерті алқабына қанша су жіберіледі
ПАВЛОДАР. KAZINFORM - «Қазсушар» РМК Қаныш Сәтбаев атындағы каналдан Шідерті өзеніне 120 млн текше метр су жіберуді ұйғарып отыр. Бұл 2024 жылмен салыстырғанда 33,3 млн текше метрге көп.
Қаныш Сәтбаев атындағы су арнасы биыл да Шідерті өзенінің маңайын қоныс еткен елді мекендерді барынша жарылқайын деп тұр. Тіршілік нәрі сай-саланы суға толтырып, Ақтоғай ауданы мен Екібастұздың ауылдық аймақтарындағы мал өсіруші ағайынның несібесін еселей түседі деп күтіліп отыр.
- ҚР Су ресурстары және ирригация министрлігі тарапынан Шідерті өзенінің жайылмасына 120 млн текше метр су жіберу жоспарланды. Табиғатты қорғау мақсатындағы іс-шара биыл сәуір – мамыр айларында жүзеге асырылады. 2025 жылы су жіберу көлемі де дәл осындай болған еді, - деп хабарлады Kazinform тілшісіне «Қазсушар» РМК Павлодар филиалының директоры Арман Оспанов.
Оның сөзінше, көктемгі су тасқыны кезінде ықтимал төтенше жағдайлардың алдын алу мақсатында арнайы жоспар бекітілген. Екі бекет ұйымдастырылады (Екібастұз қаласының ауылдық аймағындағы Мыңтомар ауылы және Ақтоғай ауданындағы Қарақоға ауылы). 1 наурыздан бастап тәулік бойы кезекшілік кестесі ұйымдастырылып, төтенше жағдайлар органдарымен және жергілікті атқарушы органдармен байланыс орнатылады. Жанар-жағармай қоры жасақталған, 11 арнайы техника дайын тұр. Филиалдың барлық нысандары қанағаттанарлық жағдайда деп бағаланып отыр және су тасқыны кезеңінде елді мекендерді су басу қаупін тудырмайды.
- Каналдан су босату шараларының жалпы ұзақтығы екі айға ұласып, су Шідерті өзені арқылы кең далаға жөңкіліп, шабындық үшін пайдаланылатын көлтабандарды, Ақкөл-Жайылмадағы Әулиекөл көлдер жүйесін (шамамен 9 көл бар) толықтырып, балық ресурсын қалпына келтіруге оң әсерін тигізеді. Екінші тұрғыдан бұл аумақтардың табиғи балансын ұстап тұруға, экологиялық ахуалды жақсартуға негізделген, - деп қосты Арман Оспанов.
Бүгінде «Қазсушардың» жергіліктің филиалының балансында Шідерті лиманды суару жүйесі мен Май топтық су құбыры, сондай-ақ Железин және Май аудандарындағы тұрақты суару бойынша Прииртыш және Майтүбек өндірістік учаскелері бар.
Еске сала кетейік, былтыр Сәтбаев каналынан Шідерті өзені жайылмасына рекордық көлемде су жіберілген болатын.