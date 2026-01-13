Биыл Шардара қаласы жерасты ауызсуына көшіріледі
АСТАНА. KAZINFORM — Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов Үкімет отырысында Шардара топтық су құбыры биыл шілдеде тартылып бітетінін мәлім етті.
— 2026 жылы 12 жобаны аяқтап, пайдалануға беру жоспарланған. Бұл жалпы халқы шамамен 540 мың адамды құрайтын 142 ауылдық елді мекенді сапалы ауызсумен қамтамасыз етуді жақсартуға мүмкіндік береді. Негізгі нысандардың бірі Шардара топтық су құбыры болмақ, — деді ол.
Ведомство басшысы нысан құрылысы 2026 жылдың шілдесінде аяқталатынын айтады.
— Осылайша Шардара қаласы ауызсумен жерасты көздерінен қамтамасыз етіледі. Нысан пайдалануға берілгеннен кейін қала толығымен жаңа су құбыры арқылы ауызсумен қамтамасыз етіледі. Осының арқасында Шардара су қоймасындағы су көлемінің азаюы тұрғындарды ауызсумен қамтамасыз етуге әсер етпейтін болады, — деді министр.
Айта кетейік, бүгін Үкімет отырысында су үнемдеу технологияларын енгізу шараларын пысықтады.