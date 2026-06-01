Биыл шекарадан 300 тоннадан астам жанармай заңсыз өткізілмек болған - ҰҚК
АСТАНА. KAZINFORM – Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі мұнай өнімдерін мемлекеттік шекара арқылы заңсыз әкету әрекеттерінің жолын кесу жұмыстарын жалғастырып жатыр.
Ведомствоның мәліметінше, 2026 жылдың басынан бері өткізу бекеттерінде жанар-жағармай материалдарын заңсыз алып өтудің 2400-ден астам фактісі анықталған.
– Заңсыз айналымнан алынған бензин, дизель отыны, керосин және өзге де мұнай өнімдерінің жалпы көлемі 300 тоннадан асты, – делінген хабарламада.
Алып қойылған жанар-жағармайдың алдын ала құны шамамен 60 млн теңгені құрайды.
ҰҚК Шекара қызметі анықталған құқық бұзушылықтар бойынша кінәлі тұлғалардың қолданыстағы заңнамаға сәйкес жауапкершілікке тартылғанын хабарлады.
– Бұл шаралар елдің энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және жанар-жағармай материалдарының көлеңкелі айналымына жол бермеуге бағытталған, – деп атап өтті ведомство.
Шекара қызметінің мәліметінше, мұнай өнімдерін заңсыз тасымалдау арналарын анықтау және жолын кесу бойынша жұмыстар алдағы уақытта да жалғасады.
Айта кетейік, «Қазақмыс» нысандарынан жанармай мен кен ұрлаған топтар ұсталды.