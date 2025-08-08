Биыл шілдеде Қытайдың валюта резервтері азайды
АСТАНА. KAZINFORM — 2025 жылғы шілде айының соңындағы мәлімет бойынша, Қытайдың валюта резервтері 3,2922 трлн АҚШ долларын құрады, деп хабарлайды Синьхуа.
Бұл маусым айының соңындағы көрсеткішпен салыстырғанда 25,2 млрд долларға немесе 0,76%-ға аз. Бұл туралы Қытайдың Мемлекеттік валюта бақылау басқармасы бейсенбі күні хабарлады.
Мекеменің мәліметінше, шілде айында АҚШ долларының индексі өсіп, әлемдік қаржы активтерінің бағасы әртүрлі бағытта құбылған. Бұған макроэкономикалық деректер, ақша-кредит саясаты мен жетекші экономикалардың нарықтық күтулері әсер еткен.
Валюта резервтерінің азаюына валюта бағамдарының ауытқуы және активтер бағасының өзгеруі себеп болған.
Мемлекеттік валюта бақылау басқармасы атап өткендей, соған қарамастан, басқарма Қытай экономикасының негізі берік, артықшылықтары мол, тұрақтылығы жоғары және даму әлеуеті зор екенін атап өтті. Ұзақ мерзімді перспективада елдегі жағымды алғышарттар мен негізгі даму үрдістері сақталады, бұл валюта резервтерін жалпы алғанда тұрақты деңгейде ұстап тұруға мүмкіндік береді.
